26 év után köszönt el a település jegyzője

Az eseményről Hodálik Pál, Szarvas polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, ünnepélyes keretek között letette hivatali esküjét az új szarvasi jegyző, Horváthné dr. Kepenyes Edit, aki már eddig is sok-sok esztendeje kiváló aljegyzőként segítette a település közösségét. Kiemelte, hogy mivel Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt működtetnek, így egyúttal a csabacsűdi jegyzőséget is ellátja. Emellett az új aljegyzőt is beiktatták Lénártné dr. Belicza Györgyi személyében, aki egyúttal ellátja a csabacsűdi kirendeltség vezetését is.

Ünnepélyes keretek között köszöntek el a korábbi szarvasi jegyzőtől, dr. Melis Jánostól, valamint letette hivatali esküjét az új jegyző, Horváthné dr. Kepenyes Edit, emellett az új aljegyzőt, Lénártné dr. Belicza Györgyit is beiktatták hivatalába. Fotó: Hodálik Pál Facebook-oldala

26 évnyi munka után nyugdíjba vonult a szarvasi jegyző

Mindezek előzménye az volt, hogy Szarvas korábbi címzetes főjegyzője, dr. Melis János kérte, hogy nyugállományba vonulhasson, hiszen betöltötte a 65. életévét. A polgármester szerint nincsenek rá szavak, tárgyi ajándékok, sem jutalmak, mellyel hálájukat és tiszteletüket kifejezhetnék az általa a közösségük szolgálatában eltöltött 26 évnyi hivatali munkavégzés után.

Hozzátette, nemcsak szakmailag, hanem emberileg is kitűnő hivatalvezetést láthattak tőle. Megjegyezte, az egyik szeme sír, hiszen elköszöntek egy nagyszerű embertől, a másik viszont nevet, mert két új kitűnő kollégával dolgozhat tovább a jövőben. A városvezető egyúttal megköszönte Molnár Józsefnek, Csabacsűd nagyközség polgármesterének, valamint képviselő-testületüknek, hogy támogatta a döntést.