Megvan, ki lett idén a település díszpolgára – galériával, videóval

A Szarvas város napja alkalmából rendezett szerdai események sorát egy hálaadó istentisztelettel nyitották meg az Evangélikus Ótemplomban. Ezt követően az ünnepségen résztvevőket először a békéscsabai szlovák főkonzul köszöntötte. Richárd Kmeť gratulált a városnak azért, mert tiszteli az őseit, akik a települést alapították, és jó, hogy még él itt szlovák nemzetiség. Ennek szerinte élő példája a szlovák iskola falán lévő Štefánik szobor, melyet a nap folyamán meg is koszorúztak. Beszédében kiemelte, hogy a szarvasiak legyenek büszkék a városukra, mert itt jó emberek élnek, majd sok erőt kívánt, hogy a település széppé és jóvá fejlődjön.

Szarvas város napja alkalmából számos elismerést és kitüntetést adtak át az Evangélikus Ótemplomban rendezett ünnepségen. Idén a város díszpolgári címét Forschner Rudolf (középen) lokálpatrióta vehette át. Fotó: Bencsik Ádám

Szarvason biztosítva van a szlovákság fennmaradása

Dankó Béla országgyűlési képviselő hangsúlyozta, történeti kutatások bizonyítják azt, hogy Szarvas térségében minden történelmi korban éltek emberek. Miután röviden felidézte a település történetét elmondta, hogy sokan a török hódoltságot követően az új lehetőség reményében érkeztek ide és úgy tűnik, megtalálták azt, amit kerestek, hiszen immár 303 éve élnek itt egy folyamatosan fejlődő városban, ami ugyan egyre csökkenő létszámban, de biztosítja a szlovákság fennmaradását. Emlékeztetett: ahhoz, hogy egy városnak ne csak múltja legyen, kellenek a mai emberek is, majd a képviselő gratulált a kitüntetetteknek, hisz szerinte ez bizonyítja, hogy élő a város és megvan az itteniek akarata, hogy tegyenek a közösségért.

A szarvasi szlovákok reménnyel gondolhatnak a jövőjükre

Frankó Anna, Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke szlovák és magyar nyelven arról beszélt, hogy ne feledkezzenek meg őseikről, hiszen az ő emlékük a mai létük része. Mint fogalmazott, nemcsak egy évfordulót ünnepelnek, hanem azokat is, akik valamilyen módon hozzájárultak a város fejlődéséhez és ünneplik a szlovákokat is, akik még 303 év után is aktívan élik a mindennapjaikat és reménnyel gondolnak a jövőjükre.

Megjegyezte, hogy Szarvas gazdag múltjával, élő jelenével, a három nemzetiséggel egy olyan hely, amely mindnyájukat összeköti. Hangsúlyozta, együtt győzték le a nehézségeket, együtt örültek a sikereknek, és közösen építik a reményteljes jövőt. Őseink adták meg nekünk az alapokat, amelyekre építhetünk. Rajtunk áll, hogy megerősítsük ezeket, és valami újat teremtsünk – zárta gondolatait az elnök.