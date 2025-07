Könnyen keserédes lehet a nyaralás, ha erre nem figyelünk

– Vakációnk alatt a magunknál tartott értékeink védelméről sem szabad elfelejtkezni. A farzsebből, hátizsákból, táskából kilátszódó mobiltelefon, pénztárca lehetőséget teremthet a tolvajoknak, zsebeseknek – fűzték hozzá.

– Ma már a technológia is nagy szerepet tölt be az otthonunk, javaink védelmében. Az egyik leghagyományosabb megoldás a riasztórendszer beépítése, ami hangjával nemcsak a szomszédoknak jelezhet, de úgy is beállíthatjuk, hogy a rendőrségre vagy a legközelebbi rokonainkhoz is eljuttassa a betörés hírét – mondták.

Az elektromos beléptetőrendszer is záloga lehet a biztonságnak, de ez még kevésbé elterjedt. Egyre többen telepítenek viszont kamerarendszert, ezek közül is a legegyszerűbb a wifi kamera használata; nem igényel különösebb technológiai hátteret.