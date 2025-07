Míg mások bezárnak, ők kinyitottak: a névválasztásuk meglepő – videóval

Nem is olyan régen írtuk meg, hogy eladó az egyik legpatinásabb cukrászda, a Jókai – most pedig egy ellenkező példáról számolhatunk be. Ha a kezünkbe kerülnek a nagyi által papírlapokra írt, régi házi sütemények receptjei, akkor abból cukrászda is nyílhat, Főként, ha mindez vállalkozói szellemmel párosul. Így volt ez Létai Tünde esetében, aki az elmúlt év novemberében megnyitott Újkígyóson, majd a cukrászda Békéscsaba piacán is letelepedett.

Már a csabai piacon is megtalálható a süteményeket kínáló cukrászda. Fotó: Beol.hu

A cukrászda névválasztása csak elsőre lepi meg az embert

Bárhogy is erőltettem az agyam, nem jöttem rá a névválasztásra, utólag, persze, okos az ember, és rájön, milyen egyszerű, hogy miért éppen Zsador Cukrászműhely. A cukrász, Létai Tünde már mondta is, fiatalabb lányuk, Zsanett három és fél, idősebb lányuk, Dóra hat és fél éves, és a gyermekek keresztnevének rövidítése adta a cukrászdák nevét.

Tartósítószert, ízfokozót nem használnak

Egy jó név aranyat ér, de önmagában kevés, hogy a vásárlók is magukénak érezzék a vendéglátóhelyeket. Olyan cukrászmester, árukínálat és árak kellenek, hogy megérje ezekbe betérni.

Tünde a lányaival. Fotó: Beol.hu

– A hagyományokat és a cukrászat új trendjeit is képviseljük készítményeinkben a tortáktól az aprósüteményekig, egészen a francia desszertekig – hangsúlyozta Tünde, aki Nagyváradról került Újkígyósra, és a családja mellett a cukrászat a mindene. – Mi valódi tejet, tejszínt, mascarponét, vajat, tojást használunk a tortáinkhoz, süteményeinkhez, ebből nem engedünk. Ugyanez igaz ez a gyümölcsökre, egyéb alapanyagokra is, ahogy mondani szoktam, a természetet dolgozzuk fel. Tartósítószert, ízfokozót nem használunk – árulta el az általuk készített sütemény receptek legnagyobb titkát.

Süteményekkel kedveskedni az egyik legszebb hivatás a világon

Tünde szólt arról, a cukrászat az egyik legjobb hivatás a világon, hiszen örömet szereznek készítményeinkkel a vendégeknek.