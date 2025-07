A törölközőtrezor még mindig divat, de inkább így strandoljunk, hogy ne lopjanak meg

Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy náluk nem jellemzőek a strandlopások, előfordulnak ugyan, de nem számítanak általánosnak.

A strandlopások elkerülhetőek, ha nem hagyjuk szabadon értékeinket: a Várfürdőben is van lehetőség a biztonságos értékmegőrzésre. Fotó: Dinya Magdolna

Strandlopások egyáltalán nem jellemzőek, de így törekednek a megelőzésre

Több módszert is ajánlunk a látogatóknak. Zárt szekrény és értékmegőrző egyaránt elérhető, és azok használatát javasoljuk is

– fogalmazott Kun Miklós.

Kun Miklós a FestiPay kártya használatát javasolja. Fotó: Dinya Magdolna

A Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, elérhető a FestiPay Kártya is. Ez egy előre feltölthető kártya, amelyre annyi pénzt tölthetünk fel, amennyit szeretnénk, és ezzel a fizetés gyors, illetve egyszerű, s nem kell bajlódni a visszajáróval sem. A maradék összeg pedig a nap végén visszaváltható vagy aki tovább marad Gyulán, az a későbbi napokon is levásárolhatja a rajta lévő pénzt. A feltöltőkártya érintés nélküli technológiával működik, vízálló és fürdőzés közben a belépésnél kapott órára is rögzíthető. A Festipay kártya regisztráció nélkül is használható, de a bizonylaton szereplő PIN-kóddal még biztonságosabbá tehetik a fürdőzők a kártya használatát. A kártya az ingyenesen letölthető alkalmazásban regisztrálható.

A rendszer tavaly óta működik, és a vendégek közül fokozatosan egyre többen használják a FestiPayt

– emelte ki Kun Miklós.

Az ikonikus nyakba akasztható pénztartó sem tűnt el

Egyébként, akik készpénzt tartanak maguknál, azok a mai napig hordják az ikonikus nyakba akasztható pénztartót.