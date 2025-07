Senki nem bír a sportemberrel: a 65. világrekordját döntötte meg!

Hivatalosan is elismerték az orosházi extrém sportoló újabb világrekordját. Sinka Zsolt Popey megkapta az erről szóló levelet, majd boldogan továbbította és kürtölte világgá: hitelesítették a rekordját. Nem is olyan régen, Mezőtúron tett erre egy show keretében kísérletet, amiről hírportálunk is beszámolt.

Megfeszül a láb, a nyak, a fogsor, Sinka Zsolt Popey, az extrém sportoló brutális erejével újabb világrekordot állított fel. Fotó: Honvédelem.hu

Sinka Zsolt Popey 65. világrekordja

Amiért annyit dolgozott, edzett, szervezett, az meghozta a sikert, az újabb, a 65. világrekordját: június 28-án Mezőtúron hat kamiont (128 méter hosszú karaván volt) elhúzott a fogaival Popey, igaz, ezt megelőzte bemelegítésként egy Giunness rekord (elhúzott egy 15 ezer 730 kilós kamiont).

A rekord felállítása után izgalmas napok következtek. Az eseményt több kameraállásból rögzítették, majd a felvételeket egy speciális adatbázisba feltöltötték, csatolták az út mérési jegyzőkönyveket stb. Két hét telt el...

A Ripostnak nyilatkozó sportember megerősítette: mindent szabályosnak találtak, elismerték a rekordját.