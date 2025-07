Szenzációs, 7000 éves leletre bukkantak Vésztő-Mágoron - galériával

Tapasztalt szakemberek és diákok is dolgoznak Vésztő-Mágoron. Fotó: Vésztő-Mágor Állagmegóvási és Kiállítási Program

A szakma igazi nagyágyúi csatlakoztak a kezdeményezéshez

A kezdeményezéshez csatlakozott dr. Gyucha Attila és dr. Bill Parkinson mellett dr. Paul R. Duffy (Kieli Egyetem, Németország), dr. Danielle Riebe (University of Georgia, Egyesült Államok) és dr. William P. Ridge (University of North Georgia, Egyesült Államok), és 2021-ben hívták életre a Vésztő-Mágor Állagmegóvási és Kiállítási Programot. A régészprofesszor elmondta, hogy a régészek tisztában vannak azzal, hogyan kell korszerű módon feltárásokat végezni, azonban a feltárt lelőhelyek megőrzésének fortélyai nem tartoznak szorosabban vett szakmai profiljukba. E probléma megoldása érdekében sikerült nemzetközi szinten jegyzett restaurátorokat, dr. Ashley Lingle-t (University of York, Anglia) és dr. Jerrod Seifertet (University of Oslo, Norvégia), megnyerni a látványszelvény megmentése ügyének.

Előbb műszereket helyeztek ki, majd jöttek a terepmunkák, az idei immár a negyedik

2021 novemberében olyan műszereket helyeztek ki, amelyek a régészeti látványszelvényben uralkodó páratartalom és a hőmérséklet változására vonatkozó információkat hosszú távon gyűjtenek. A szelvényen belüli klimatikus viszonyokat ugyanis állandósítani szükséges – nagyjából 65 százalékos páratartalom és 15-20 fokos hőmérséklet jelent ideális körülményeket –, mivel azok ingadozása az elmúlt évtizedekben jelentősen hozzájárult az állapotromláshoz.

Az első terepmunkák 2022 nyarán zajlottak. A csapat tagjai azóta minden évben visszatérnek egy hónapot töltve Vésztő-Mágoron, az idén immár tehát negyedik alkalommal. A júliusi munkákhoz a projekt vezetői mellé angol, amerikai, német és magyar diákok is csatlakoztak.

Nincs bevált recept, ők dolgozzák ki az eljárásrendet

A régészprofesszor kiemelte: nemcsak maga a mágori látványszelvény számít egyedülállónak a világon, hanem az is, ahogyan próbálják azt megmenteni. Mivel nincs másik olyan, településhalmokon kiásott szelvény a világon, amelyet a feltárások után ne temettek volna vissza, nem létezik egy jól bevált recept a konzerválásukra és hosszú távú állagmegóvásukra. Ezért most nekik kell ezeket az eljárásokat lépésről lépésre kidolgozniuk. Hangsúlyozta, hogy amint a recept készen áll, az felhasználható lesz majd a hasonló szelvények megőrzésére és bemutatására – nemcsak Magyarországon, de a világ egyéb részein is, a helyi közösségi értékek gyarapítása érdekében.