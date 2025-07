Ha nem vettek fel, ez lehet az utolsó szalmaszál – ezt kell tudni a pótfelvételiről

Július 23-án kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait; közel 130 ezer felvételiző közül 95 ezer 907-en jutottak be valamilyen alap-, osztatlan- vagy mesterképzésre. Békésben pontváró bulit tartottak Békéscsabán és Gyulán is. Azok számára, akiknek első nekifutásra nem sikerült sehová sem bekerülni, vagy akik valami oknál fogva nem is jelentkeztek az általános felvételi eljárás során egyetlen képzésre sem, július 30-án indul a pótfelvételi – olvasható az eduline frissen közzétett összefoglalójában.

Pontváró buli a Csabagyöngyénél. A sok boldog arc között akadt olyan is, akit nem vettek fel. Számukra a pótfelvételi lehet a megoldás Fotó: Dinya Magdolna

Pótfelvételi: hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezés kizárólag online, a Felvi.hu E-felvételi rendszerén keresztül történik, itt találhatjuk majd meg a pótfelvételi lehetőségeket is. A beadott jelentkezést Ügyfélkapus hitelesítéssel kell véglegesíteni, különben nem lesz érvényes. Nagyon fontos, hogy a pótfelvételi során csak egyetlen szakot lehet megjelölni, legyen az állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzés. A pótfelvételi során csak olyan szakokra lehet jelentkezni, ahol az általános felvételi körben nem teltek be a helyek – összegzi a tudnivalókat az origo.hu cikke.

Kik jelentkezhetnek a pótfelvételire?

Főle azoknak szól, akik:

nem jutottak be egyetlen megjelölt szakra sem az általános felvételin,

vagy egyáltalán nem adtak be jelentkezést az első körben.

Mikor hirdetik ki az eredményt?

Még augusztus végén, a szeptemberi iskolakezdés előtt.