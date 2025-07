Hátrább az agarakkal: lehet, hogy potencianövelőt szedünk, pedig nem is tudunk róla

–A potenciazavar jellemzően az idősebb korosztályba tartozó vagy a mentálisan, illetve a lelkileg túlterhelt férfiakat érinti. Ezen fogyasztók problémájuk kezelése kapcsán gyakran részesítik előnyben a különböző étrend-kiegészítő készítményeket, tekintettel arra, hogy a vényköteles gyógyszerek felírása a szakorvossal történő konzultációt követően lehetséges csak – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Ám ha étrend-kiegészítőket szedünk, nem várt mellékhatások is felléphetnek, hiszen a készítmények potencianövelőket is tartalmazhatnak.

Az étrend-kiegészítők potencianövelőt is tartalmazhatnak. Fotó: Getty Images

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az ismétlődő vagy hosszabb távon fennálló férfiassággal kapcsolatos nehézségek – bármilyen életkorban is jelentkezzenek – mögött esetenként komolyabb egészségi állapotot érintő tényezők is meghúzódhatnak. Éppen ezért javasolt szakorvosi vizsgálat igénybevétele, amely segíthet feltárni a háttérben álló okokat, és meghatározza a biztonságos és hatékony kezelési módot. A kezelőorvos egyéni egészségi állapot alapján dönthet arról, hogy szükséges-e vényköteles gyógyszer alkalmazása, vagy elegendő lehet egy megfelelően kiválasztott étrend-kiegészítő készítmény is. Továbbá tájékoztatást adhat arról is, milyen esetekben – például bizonyos krónikus betegségek vagy gyógyszerszedés mellett – nem javasolt egyes potencianövelő termékek használata.

A szakorvosi vizsgálat rámutathat arra is, hogy a probléma hátterében nem egészségügyi probléma, hanem esetleg a nem megfelelő étrend és életvitel, a mozgásszegény életmód, az elhízás, káros szenvedélyek, illetve a stressz áll. Ez esetben életmódváltással – gyógyszer, vagy étrend-kiegészítő használata nélkül is – mérsékelhető, illetve megszüntethető a probléma.

Miről lehet felismerni a potencianövelésre ajánlott étrend-kiegészítő készítményeket?

Ha a csomagolás kifejezetten nem tartalmazza a potencianövelés (vagy egyéb erre utaló) kifejezést, esetleg képi megjelenítést, abban az esetben a termék alábbi tulajdonságaiból lehet következtetni arra, hogy a fogyasztó potencianövelő készítményt tart a kezében. Az ilyen jellegű készítmények a többi étrend-kiegészítő készítménytől eltérően általában kisebb kiszerelési egységben kerülnek forgalomba. Míg az egyéb étrend-kiegészítők csomagolása általában 1-2, vagy akár több havi adagnak megfelelő tablettát, kapszulát tartalmaz, addig a potencianövelő készítmények csomagolása mindössze 1-6 db tablettát/kapszulát rejt és többnyire feltüntetésre kerül, hogy a termék férfiak számára ajánlott. Ezek az étrend-kiegészítő termékek általában különböző növényi kivonatokat, aminosavakat, cinket, krómot tartalmaznak. A növényi hatóanyagok közül általánosan használt az összetevők között a ginseng, a fűrészpálma, a királydinnye, a koffein, a rózsagyökér és a maca gyökér.