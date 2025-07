Minden polgárőr duplázott Békésben, fantasztikus, mennyit dolgoznak, teljesítményüket elismerték - galériával, videóval

Békés vármegyében egy polgárőr évi 300 órát is dolgozik szolgálatban. Fotó: Lehoczky Péter

– Ha a XXI. század biztonsági kihívásaira tekintünk, akkor látjuk, nem békés a világ. Jelen van a jövőben is az illegális migráció, a terrorizmus, az elszegényedés, az ehhez kapcsolódó etnikai villongások, háborúk robbannak ki, amelyek valamilyen formában bennünket is érintenek – tette hozzá, kiemelve, Magyarország a térség, Európa egyik legbiztonságosabb országa. Békés megyében is kiváló a rendőrség, jól szervezett a katasztrófavédelem, de hozzá kell tenni, hogy egy védelmi rendszer, egy védelmi pajzs a társadalmi felelősségre is épül. És ezt hivatottak betölteni a polgárőrök.

A szolgálat helyben a bizalomra épül

Molnár Sándor, a Békés vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, aktív polgárőr közösségére büszke a megye. A lakosság biztonságérzetét a településeken erősítik a polgárőrök is. Helyben élve, a kölcsönös bizalomra építve még szolgálaton kívül is hatékonyak, jelzőrendszerüknek köszönhetően érezheti magát biztonságban minden állampolgár. Ezt a munkát köszönte meg minden jelenlévőnek az elnök.

Békés vármegyei polgárőr nap, a nagy találkozások, a kikapcsolódás napja. Fotó: Lehoczky Péter

Vörös Ferenc, Békés vármegye rendőrfőkapitánya ráerősített az elhangzottakra.

– Biztonságos országban, azon belül is biztonságos vármegyében élünk és szolgálunk. Békés vármegye a legkevesebb bűncselekménnyel érintett vármegyék közé tartozik, s ezért nagyon sokan dolgoznak, közöttük vannak a mai ünnepeltek. Ők a mi legfőbb közterületi stratégiai partnereink. 72 alapszervezetükkel állunk közvetlen együttműködésben, több ezer polgárőrrel szolgálunk közösen. Jelentem: Békés vármegye közbiztonsága továbbra is megtartott és ebben valamennyi kiemelt partnerünk (önkormányzatok, rendvédelmi szervek, polgárőrség) a legtöbbet teszi ezért – mondta a megnyitón a főkapitány.