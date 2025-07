El se hisszük, hogy a mi Plesink, az örökifjú rocktérítő már nagypapa és kitüntették

– Ezt a rektori elismerést valójában nem én, hanem a rockzene kapta, és ez szerintem nemcsak hazánkban, de egész Európában nem fordult még elő. Persze nagyon meghatódtam. Legfőképpen az esett nagyon jól, hogy észrevettek. Hogy az annak idején egy nemlétező ideaként indult kurzussal, ezzel a pedagógiai reformmal idáig jutottunk – nyilatkozta a Délmagyarnak.

Plesinek az idei nyár másfajta örömöt is tartogatott: megérkezett a családba Boldizsár, első unokája.

Az unoka a rockzenei táborba még nem tart vele

A büszke rock nagypapa már azt tervezi, milyen lesz az örömzenélés unokájával. De addig még van idő, tehát megszervezi Dr. Rock az idei rocktörténeti műhelytáborát.

– Éppen ötven éves a munkásságom, ebből az öt évtizedből válogatok magyar rockzenéket a táborban – árulta el Plesi a megyei hírportálnak.

A tábor augusztus 14-én 18 órától díjátadóval spékelt extra koncerttel zárul majd az IH-ban, a Barta Tamás Emlékplakett átadó ünnepségét tartják. Józsa Gábor éremművész alkotásait ezúttal is a hazai rockzene két kiválósága veheti át: László Attila érdemes művész, Liszt Ferenc-díjas jazzgitáros és zeneszerző, a Magyar Jazz Szövetség egykori elnöke; valamint Borlai Gergő nemzetközi klasszis jazzdobos, Máté Péter-díjas dobművész, aki mások mellett Presser Gábor és Charlie zenésze. A díjazottak természetesen hangszert is ragadnak az est során, és bemutatják, milyen is az igazi örömzene.