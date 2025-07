Sorsdöntő fordulat történt a parajdi sóbányánál

Van még remény, de a biztonság helyreállítása távol van

A sóbánya jövője tehát még mindig kérdéses. A legrosszabb forgatókönyv szerint, ha a csőrendszer nem bizonyul elég tartósnak, és a patak vízszintje hirtelen megemelkedik, újabb vízbetörés következhet be. Ez pedig egyre valószínűbbé válhat, tekintve, hogy jelenleg is esős időjárás uralkodik a térségben, ami miatt halálos árvíz is kialakult az országban. Ugyanakkor a mostani lépések komoly esélyt adnak arra, hogy a parajdi sóbányát sikerül megmenteni, és néhány hónapon belül újra megnyithatja kapuit a látogatók előtt.

Most minden azon múlik, hogy a következő időszakban stabil marad-e az időjárás, és sikerül-e tartós megoldást találni arra, hogyan védhető meg a térség legértékesebb természeti kincse – tájékoztatott a koponyeg.hu.