Különleges vízben fürödhetnek Parajdon

Május 8-án Parajdon, Hargita megyében veszélyhelyzetet rendeltek el, miután a sóbánya fölött elhaladó, megáradt Korond-patak vize beszivárgott, majd hirtelen beömlött a bányajáratokba. A víz teljesen elárasztotta a sóbányát, amely addig évente turisták százezreit vonzotta Parajdra. A sóbánya a jelen állás szerint többé nem lesz látogatható, más a helyzet a stranddal.

A Korond-patak a Só-szorosnak azon a részén 2025. június 8-án, ahol a parajdi sóbányába májusban betört a víz. Fotó: MTI

Ahogy megírtuk, békési mérnök is segített a kárelhárításban, Ásós Géza cigányvendéglős pedig vizet vitt a bajba kerülteknek. A szakértők szerint a parajdi sóbánya eredeti állapotának helyreállítása lehetetlen.

Ilyen víz máshol nincs - megnyitott a parajdi sós strand

A 2014-ben felújított strand nyitása eleinte azért volt kérdéses, mert korábban a bányából átszivattyúzott sós vizet használták a medencék feltöltésére. Az idei szezonban a medencék töltését úgy oldották meg, hogy közműhálózati vizet használtak, amiben sót oldottak fel. De időközben ezen is módosítottak...

Ilyen víz máshol nincs: termálvizet kevernek a sózott vízhez Parajdon. Fotó: Termál Online

A Székelyhon parajdi tudósítása szerint ugyan is már termálvizet is kevernek sózott vízhez. Parajdon a Welnness Center nevű fürdő fedett fürdő egyelőre zárva tart, viszont rendelkeznek egy termálkúttal. Mivel nem tudják most hasznosítani ezt a vizet, ezért besegítettek a strand vízellátásába.

Megnyitott a parajdi sós strand . Fotó: Termál Online

Összességében 1200 köbméter víz van a strand medencéiben, amelyből mindössze 250 köbméter származik a wellness központból - írja a thermalonline.hu.

Erdély irányába tartva új lehetőségek nyílnak meg az autósok előtt

Megnyitották a közúti forgalom előtt a Kolozsvár melletti, Tordatúrig tartó új gyorsforgalmi utat, amely az észak-erdélyi autópályát (A3) köti össze az 1-es számú főúttal (DN1).

Átadták az új gyorsforgalmi útszakaszt Romániában, Kolozsvár mellett. Fotó: Cristian Pistol Facebook-oldala

Az alig öt kilométeres, négysávos szakasz célja, hogy kiváltsa az áthaladó teherforgalmat Kolozsváron és a közeli Tordán, csökkentve ezzel a zsúfoltságot, a légszennyezést és az utazási időt – számolt be honlapján a magyarepitok.hu.

Új és gyorsabb útvonalak

Ez a fejlesztés azoknak a Békés vármegyei autósoknak is hasznos lehet, akik Székelyföldre, Marosvásárhelyre vagy éppen Kolozsvárra tartanak – mostantól elkerülhetik Torda belvárosát, és közvetlenebbül haladhatnak tovább az A3-as sztráda felé. Ahogy korábban már megírtuk a fejlesztések nyomán nemcsak Kolozsvár környéke, hanem a Békésből indulók előtt is új, gyorsabb és kényelmesebb útvonalak nyílhatnak meg Erdély felé – érdemes figyelni a változásokat.