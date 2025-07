Az ördöggyűrű halálos veszélyt jelent az autósokra, éjjel-nappal bárhol belefuthatunk

Az őzek párzási időszaka, avagy násza, az üzekedés a gyakorlatban mind hevesebb és hevesebb kergetőzésben nyilvánul meg, és elengedhetetlen előjátéka a sikeres megtermékenyülésnek – hangsúlyozta Zuberecz Tibor, Békés vármegye fővadásza, a Békés vármegyei vadászkamara titkára. – Gyakran percekig is eltart ez egy-egy tereptárgy körül, körbe-körbe karikába. Ennek visszamaradt, látható nyomait a harmatos növényzeten vagy a puha talajon ördöggyűrűnek nevezi a vadásznyelv.

Az őzek násza, az üzekedés fokozott veszélyt jelent az utakon is. Illusztráció: police.hu

A gidák ilyenkor egyedül maradnak, maradhatnak

Mindez természetesen azzal jár, hogy az őzgida ilyenkor egyedül marad, maradhat. A laikus szemlélő könnyen elárvult jószágoknak tarthatja őket, holott csupán arról van szó, hogy a felnőttek ideiglenesen kicsukták őket a hálószobából.

Fokozott óvatosággal kell közlekedni ilyenkor az utakon

Zuberecz Tibor kiemelte, fontos megjegyezni, hogy nem csak sutát kergető bakkal találkozhatunk ilyenkor. Ugyanis egy-egy ivarzó suta látványa/illata más kérőket is vonzhat a lakodalomba. Természetesen az adott területet uraló bak rövid úton kitessékeli a hívatlan vendéget. Ezért (is) fontos, hogy mindenki fokozott óvatossággal vezesse gépjárművét a kerítéssel nem védett, alsóbbrendű utakon. Ugyanis szokatlan időpontban – akár délben –, és szokatlan helyszínen, a vadveszélyt jelző táblák hatálya alatt nem álló útszakaszokon is, felbukkanhatnak egymást hajszoló őzek.

Idén júliusban is több balesetet okoztak őzek Békésben

Őzzel ütközött egy motorkerékpáros Gyomaendrőd külterületén, a sérültet a békéscsabai kórházba szállították. Nem mindennapi baleset történt Hódmezővásárhely és Békéssámson között: egy őz szó szerint két autóval is összeütközött, miután váratlanul kiugrott a napraforgóból.

Az üzekedés idején alig táplálkoznak az őzbakok

– Ezen időszak a vadászatra jogosultak életében is nagyon fontos – hangsúlyozta a kamarai titkár. – Egyrészt ilyenkor van esély a tavasszal még terítékre nem került, golyót érdemlő bakokat elejteni, másrészről pedig gondoskodni a nász hevétől elfáradt és legyengült állományról. Különösen is igaz ez a bakok esetében, hiszen ebben az időszakban alig táplálkoznak, testtömegük jelentős részét elveszítik. Elsőrendű feladat ilyenkor a jó minőségű ivóvíz biztosítása (tekintettel az aszályos hőségre), valamint az üzekedés befejeztével (augusztus közepe) a takarmánnyal ellátás.