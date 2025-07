Gyógyító kezei között a királynő is megfiatalodik, munkájáról mesélt Sipos István

Sipos István orgonaépítő hónapokkal korábban látott munkához azért, hogy Reformátuskovácsháza templomának az 1894-ben épített hangszerét felújítsa. A Mezőkovácsházi Református Egyházközség orgonáját Soukenik János építette, és az orgona különlegességét az adja meg, hogy a mester első, önálló munkája, ami miatt ma is nagy érdeklődés övezi, kedvelik az orgonisták – árulta el hírportálunknak Molnár Virág református lelkész.

Molnár Virág lelkész a református templomban Forrás: Facebook

Soukenik János Nyugat-Európában szerzett tapasztalatot az orgonaépítés terén, több hangszert is épített hazánkban.

Íme az orgona: 1894 óta az időtálló hang jellemzi

A reformátuskovácsháziak orgonájának az első, teljes körű felújítását 1930-ban Rieger Ottó végezte el. Az addig mechanikus hangszert 2008-ban villamosították és újrahangolták, a következő felújítási munkákra 2012-ig kellett várni.

– Templomunk orgonája a kezdetektől máig használatban van. A mechanikus hangszeren több művész játszott, akik nagy sikerű orgona koncerteket tartottak. A villamosítást követően jóval könnyebb dolga volt gyülekezetünknek: a lábbal fújtatást már nem kellett megoldanunk. Gyarapodott is az előadások száma. Így tudtunk bekapcsolódni immár két alkalommal az Orgonák éjszakája című programsorozatba a Magyar Filharmónia szervezésében. Biztosítani tudtuk a felsőfokú zeneművészeti tanulmányokban részt vevő diákok gyakorlási és koncert lehetőségeit azoknak, akik gyülekezetünkhöz kötődnek. Így tett Dere Máté sikeres orgona vizsgát, ő a Győri Széchenyi István Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója és koncertezett nálunk – mesélte a lelkész.

Az orgona gyógyítója, Sipos István orgonaépítő Forrás: Facebook

Az orgona jelenlegi, teljes felújítását hét ütemre tervezte a kivitelező, Sipos István orgonaépítő. Az első ütem munkáival most végzett a mester egy pályázati forrásnak köszönhetően.

Sipos István, a hangszer gyógyítója

– Ez az orgona a kornak megfelelő kiváló hangszer volt, amikor elkészült. Jellemzői: 9 regiszteres, mechanikus kúpládájú, pneumatikus regiszterkapcsolású. 2012-ben volt kisebb felújítás, de átfogó javítás nem történt. Most érkezett el ennek az ideje, a fúvóját megbőröztem (az orgonának azon részén végezte el a felújítást, ami a hangszernek a „tüdeje”, a levegőt tárolja). Ez a bőrözött rész még az eredeti volt. Mostantól az orgona légmegtartó képessége sokkal jobb lett – mesélte Sipos István. A folytatásról annyit elárult, a következő ütemben a játszó asztalt szeretné megjavítani, az is eredeti állapotú. Van olyan sípsor, amit nem lehet kikapcsolni és a nem szóló hangok helyreállítása is időszerűvé teszik ezt a beavatkozást is.