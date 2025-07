Ezzel a trükkel lett biztonságosabb a veszélyes kereszteződés – videóval

Rendkívül forgalmas, pont emiatt veszélyes is a békéscsabai kereszteződés. A jaminai, Kolozsvári-Franklin-Pataky utcai csomópontról van szó. Az elmúlt időszakban több megoldást is alkalmaztak, hogy biztonságosabbá tegyék itt a közlekedést, most pedig egy különlegességet is bevetettek. Ez az okoszebra.

Elkészült az okoszebra a forgalmas, ugyanakkor veszélyes békéscsabai kereszteződésben. Fotó: Illusztráció

Elkészült a második okoszebra, biztonságosabb lett a veszélyes kereszteződés

Nagy Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán jelezte: elkészült a kereszteződésben az okoszebra, amely a Lencsési lakótelepen lévő után a második Békéscsabán. Az okoszebra lényege, hogy érzékeli az átkelni szándékozó gyalogosokat, kerékpárosokat, és villogással jelez az autósoknak, hogy fokozott figyelem szükséges.