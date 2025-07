Új évaddal robbannak be kedvenc sorozataink

Már régóta tűkön ülve várjuk a népszerű Wednesday sorozat visszatérését és most már tényleg csak néhányat kell aludni, hogy újra felkússzon a Netflix toplistájának élére.

Megnéztük, hogy mit ígér a Netflix és a Max. Fotó: Shutterstock

Összegyűjtöttük a 2025-ös év legjobban várt filmjeit és sorozatait.

Lássuk, mit ígér a Netflix!

A baljós hangulat, a fekete humor és Wednesday Addams vágó tekintete hamarosan újra meghódítja a képernyőket. A sorozat második évadát kettő részletben hozza el a Netflix.

Wednesday 2. évad

Megjelenés dátuma: 2025. augusztus 6. és szeptember 3.

A következő nagy durranás a Stranger Things, amit három részletben tálalnak a rajongóknak.

Stranger Things 5. évad

Megjelenés dátuma:

Első kötet: 2025. november 26.

Második kötet: 2025. december 25.

Finálé: 2025. december 31

Az előzetes pedig július 16-án debütált.

Alice Határországban 3. évad

Megjelenés dátuma: 2025. szeptember

Nyomás alatt

Megjelenés dátuma: 2025. augusztus 21.

Ugyan rengeteg sorozatra várunk még, köztük a Bridgerton család új évadára, viszont legkorábbi információk szerint a sorozat leghamarabb 2026-ban kerül újra képernyőre.

Ezektől pörög majd a HBO Max

Érkezik az Az című horrorfilm előzménysorozata, ami IT: Welcome to Derry néven fog futni. Magyar felirattal is megérkezett az első előzetes, ami garantáltan libabőrt okoz.

IT: Welcome to Derry

Megjelenés dátuma: 2025 őszén

Task

Egy hét részes amerikai bűnügyi drámasorozat, amely Mark Ruffalo, valamint Tom Pelphrey főszereplésével készült.

Megjelenés dátuma: 2025. őszén

Lássuk, mit tartogat a mozi

Ezek aztán ütősek lesznek, úgyhogy ne maradj le és időbe foglald le a kedvenc helyed a moziban a barátokkal!

A Fantasztikus 4-es: Első lépések

Megjelenés dátuma: 2025. július 25.

A rosszfiúk 2.

Megjelenés dátuma: 2025. augusztus 1.

The Naked Gun - Csupasz pisztoly

Megjelenés dátuma: 2025. augusztus 1.

Senki 2

Megjelenés dátuma: 2025. augusztus 15.

Démonok között - Utolsó rítusok

Megjelenés dátuma: 2025. szeptember 5.

Már nem kell sokat várnunk arra, hogy F1 száguldó paripái hozzánk is elérkezzenek: a 2025 Formula 1 Lenovo Magyar Nagydíj futamát augusztus 3-án rendezik meg. A száguldó cirkusz rajongói nem hagyhatják figyelmen kívül Brad Pitt új filmjét sem. Az F1-A film nagyot durrant a mozikban.