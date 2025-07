Negyvenéves lett a csabai egyesület: vendégünk Ugrai Gábor

Szinte kereken negyven évvel ezelőtt, az országban elsőként 1985 júniusában alakult meg a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület. A civil szervezet azóta is töretlenül működik, ápolva a város történelmét. A podcast beszélgetésben Ugrai Gábortól megkérdeztük, hogy sikerült a Szlovák Tájházban tartott születésnap, amely gyakorlatilag egy csapatépítővel is felért. A hallgatók bepillantást nyerhetnek az egyesület elmúlt évtizedeibe, továbbá arra is kerestük a választ, hogy mitől éli manapság reneszánszát a városszépítés országszerte, de Békéscsabán különösen.