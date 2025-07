Tele van mosollyal, de ha kell, tud szigorú is lenni

– Kiváló pedagógusaim voltak általános iskolában. Érdeklődő gyerekként egyformán szerettem a humán és a reál tárgyakat. A pedagógusaim pedig terelgettek, hol matematika-, hol magyarversenyre küldtek. Mindig is érzékeny voltam, szerettem segíteni másokon, így ott volt az elképzelések között az egészségügyi pálya is. Gimnázium közepén fordultam igazán az egészségügy felé, ennek a közeg is oka lehetett, hiszen édesanyám fogászati asszisztensként dolgozott, és a társaságban is sok egészségügyi dolgozó volt. Mire végzős lettem, egyértelműen tudtam, hogy orvosi pályára jelentkezem. Ugyanakkor a humán vonal is, mint a történelem, az irodalom vagy a zene, máig az életem részét képezi.

– Miért döntött a belgyógyászat, a nefrológia mellett?

– Véletlenül. Harminc éve vagyok orvos, és mindig mondom az osztályon gyakorlatot teljesítő fiataloknak, akik határozott elképzeléssel érkeznek, hogy egy egész életre kiható döntést kell hozni. Engem is több vonal érdekelt, de olyan impulzusok értek, amelyek miatt a belgyógyászatnál maradtam. Rendkívül széles spektrumot ölel fel, tetszett benne a kreativitás, a gondolkodás, hogy rá kell jönni, mi is a baja a betegnek. Eredetileg Mezőtúrról származom, Békéscsabán mondhatni bevándorló vagyok, de a családdal sokat jártunk ide például piacozni, tehát volt kötödésem a városhoz, illetve két egyetemi barátnőm is Békés vármegyei. A dr. Csikász József főorvos vezette belgyógyászati osztályon 1995. október 2-án kezdtem. Az a szerencse ért, hogy a nefrológiai osztályon dr. Tóth Eszter főorvos szárnyai alá kerültem, ahol rendkívül jó alapot, valamint szakmailag is támogató közeget kaptam. Ezért is mondom azt a fiataloknak, hogy kollektívát és főnököt válasszanak.

A nefrológiai osztály vezetője szerint sok mindent lehet sikerként értékelni

– Említette, hogy gondolkodni kell azon, hogy mi lehet a baja a betegnek. Milyen sikersztorikat tudna feleleveníteni?