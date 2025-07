Wondairland csodák, Gyógyítók és áramszünet - különleges hétfői hírek!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Friss hírek

12 órán át nem lesz áram hétfőn, erre jó rákészülni!

Tervezett karbantartási munkák miatt nem lesz áram hétfőn Békésben több településen sem.

Elképesztő fogadtatás: el sem hinné, mit dobtak be Ásós Géza új kifőzdéjének ablakán – videóval

Szombaton délután megnyílt Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetőjének és csapatának új kifőzdéje. Már az első nap is élménydúsra sikeredett, és Ásós Géza azt is elárulta, hogy mit dobtak be az ablakon át a vendéglátóhelyre.

Sztárparádéval tér vissza vasárnap este a képernyőre a legendás műsor

Nem kell tovább várni, idén júliusban nemcsak a kánikula, hanem Palik László is megizzasztja a szerencséjüket és tudásukat próbára tévő hírességeket a Legyen Ön is milliomos! új epizódjaiban. A vállalkozó szellemű sztárok játéka július 13-tól vasárnap esténként 20 órától látható a legendás kvízműsorban, a Legyen Ön is milliomosban a TV2 műsorán. Ott lesz a játékosok között az ország egyik legjobb, gyulai kötődésű műsorvezetője is.

Dr. Berci a gyermekosztály gyógyítója, ne lepődjünk meg, ha a négylábú is jön vizitre

Ilyet se láttunk még: egy kórház gyermekosztályán nem nővér, hanem egy négylábú jön velünk szembe. Ő dr. Berci, a gyógyulást gyorsító terápiás kutya. Gazdájával mosolyt és nyugalmat és bizonyíthatóan gyors gyógyulást is elérnek a kis betegek között. Párosukról mostanában sokat hallani.

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Tarhos-Békés-Gerla összekötő úton (4238) híd- és áteresz javítás, karbantartás folyik, félpályás lezárásra kell készülni.

A Gyula-Pitvaros-Makó összekötő úton (4434) útkarbantartási munkákat végeznek, félpályás lezárásra lehet számítani.

A Mezőberény-Békéscsaba másodrendű főúton (470) közmű építése zajlik, így az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell készülni.

A Gyula-Újkígyós-Csorvás összekötő úton (4431) építik a vasúti átjárót, ezért félpályás lezárás van érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.