Valóban kell a napi 10 ezer lépés? Orvos rántja le a leplet a bűvös számról

– Emellett, ha odafigyelünk az étkezésünkre, nem csak kizárólag nehéz ételeket eszünk, hanem megfelelő mennyiségben salátát, zöldséget és gyümölcsöt is beiktatunk az étrendünkbe, már sokat tettünk az egészségünkért. Ha figyelünk arra is, hogy az alapanyagokat honnan szerezzük be, még többet teszünk. Saját termesztésű, minőségi, biotermékek egyaránt szóba jöhetnek, vagy itt Békésen például működik online térben is a Békési Kosár közösség, ami ebben is nagy segítség – hangsúlyozta dr. Pálmai Tamás.

Japánból jött a szlogen

Kicsit utánanéztünk az interneten a 10 ezer lépés eredetének. Több forrás is arról ír, hogy a kifejezés Japánból indult az 1960-as években, amikor a felkelő nap országában olimpiát rendeztek. Egy vállalat piacra dobott egy Manpo-kei néven futó lépésszámlálót, az elnevezés jelentése 10 ezer lépés. A gondolkodásba pedig ezután beépült, hogy napi 10 ezer lépést kell megtenni.

Később a kutatókat is foglalkoztatni kezdte a kérdés, és ahogy dr. Pálmai Tamás is fogalmazott, kiderült, hogy kevesebb lépés is elég lehet az egészségmegőrzéshez, a séta jótékony hatása, a gyaloglás jótékony hatása pedig gyorsan érezhető.