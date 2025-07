Hatalmas durranásoktól visszhagzott a város: nem véletlenül tüzeltek – videóval

Az eredetileg könyörgésre felszólító déli harangszó később vált a nándorfehérvári győzelemért való hálaadás harangszavává. Három héttel a csatát megelőzően III. Kallixtusz pápai rendelettel vezette be a déli harangszót, hogy ezzel hívják fel a keresztény világ figyelmét az oszmán terjeszkedés miatti végveszélyre. A győzelem híre sok európai városba röviddel a déli harangozást elrendelő pápai bulla kihirdetése után érkezett, de volt olyan város is, ahol a diadal híre megelőzte a pápa levelét és a győzelem hírére már megkongatták a harangokat, miközben a pápa bulláját még ki sem hirdették. Így történt, hogy a déli harangszót sokan kezdettől fogva a nándorfehérvári diadallal kapcsolták össze. Maga a pápa is érezte az összefüggést, módosított is a kiadott bullán.

A keresztény diadal hírül vételének első évfordulóján 1457. augusztus 6-án III. Kallixtusz pápa elrendelte, hogy ez a nap az Úr Színeváltozásának napjaként az egész keresztény világban ünnep legyen. Az ünnepet azóta is augusztus 6-án tartják a római katolikus egyházban.