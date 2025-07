Nagy fekete kutyától rettegnek a településen

Egy nagy fekete kutya tereli a gyalogos és a kerékpáros forgalmat. Ezen kívül két német juhászkutya őrzi a temető bejáratát – írták a közösségi portálon. A bejegyzésben a felelős állattartásra is felhívták a figyelmet, azt kérve a gazdáktól, hogy tartsák otthon a kedvenceiket.

Nagy fekete kutya keltett pánikot a településen. Illusztráció: Shutterstock

A nagy fekete kutya beindította a hozzászólásokat

A bejegyzéshez többen hozzászóltak. Volt, aki kiemelte, hogy nincs a kutyára írva, hogy nem harap, és azt is hangsúlyozta, hogy sok függ a neveléstől, az ő kedvence nem megy ki akkor sem az utcára, ha nyitva a kapu. Más pedig érthetőnek mondta, hogy vannak, akik félnek a kutyáktól, és hogy nap mint nap lehet látni kóbor ebeket az utcákon. Volt ugyanakkor, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenkinél előfordulhat, hogy kiszökik a kedvence, és hogy gyermekkorában is rengeteg kutya volt az utcán, mégis túlélték, mégsem történt baj. Szerinte a kutyánál veszélyesebb a liba.

Gondozott ebről van szó, csak éppen engedik neki a csavargást

– Eleve minden kutyától tartok – mondta a Beol.hu megkeresésére a nő, aki a bejegyzését közzétette a kétegyházi, Kölcsey utcai nagy fekete kutya kapcsán. Hozzátette: akkora, mint egy boci, meghűl az emberben a vér, ha találkozik vele, és nem tudni, hogy milyen reakciót vált ki belőle, ha az emberek mellette mennek el. Fogalma nincs, hogy kié lehet az eb, de szerinte egy gondozott, nem elhanyagolt állatról van szó, látszik rajta, hogy jól etetik. Csak éppen engedik neki a csavargást.

A felelős állattartásra hívta fel a figyelmet

Hangsúlyozta a felelős állattartás fontosságát, azt kérte a kutyatulajdonosoktól,

hogy tartsák az udvarukon a kedvenceiket,

vigyázzanak arra, hogy ne szökhessenek ki, kóborolhassanak el.

Kiemelte azt is, hogy sokan tartanak a kutyáktól, és hogy vannak nemcsak idősek, hanem most, a nyári szünet idején gyerekek is bőven az utcákon.

Azonnal intézkedtek az önkormányzatnál, amikor megérkezett a hír

– Nem gyakori, ugyanakkor időről időre visszatérő probléma, hogy vannak kóbor kutyák az utcákon – mondta dr. Rákócziné Tripon Emese. Kétegyháza polgármestere hozzátette, hogy amikor eljutott hozzá a nagy fekete kutya híre, azonnal intézkedett, kérte a befogását.