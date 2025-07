Életveszélyesen megsérült egy kisfiú, mentőhelikopterrel szállították kórházba

Újabb részletek derültek ki a szörnyű gyermekbalesetről: mentőhelikopter is érkezett a helyszínre és nem csak egy sérült volt.

A balesethez nagy erőkkel vonultak ki a mentők, mentőhelikoptert is riasztottak. Illusztráció: MW

Mentőhelikoptert riasztottak a lakodalomba, többen megsérültek

Lakodalom közben egy fa zuhant a gyerekekre Dobozon – egy kisfiút életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterrel szállították kórházba, egy másik gyerek is megsérült. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Madárinfluenza helyzet Magyarországon: a szabályokat azért be kell tartani

Jó hír: hivatalosan is megszűnt a madárinfluenza Magyarországon – ezt a nemzetközi állategészségügyi szervezet is megerősítette. A Nébih ezért július 21-től feloldotta a korlátozásokat, így újra megindulhat az élőállat- és termékexport. A járvány viszont emlékeztetőként szolgál, ezért a szigorú előírások – mint a takarmány zárt tárolása vagy a fedett itatás – továbbra is kötelezők az állattartóknak. A részleteket a Nébih oldalán lehet megnézni.

A madárinfluenza elleni védekezés nagyon fontos Békés vármegyében is Forrás: Shutterstock

Ablakból lógtak az autóból – most a rendőrségnél landoltak

Két fiatal különleges módját választotta az utazásnak, amit videóra is vettek. A felvétel gyorsan eljutott azokhoz, akik kevésbé értékelték a kreativitást. A történet tanulságos – főleg azoknak, akik szeretik a veszélyes poénokat.

Az ablakban ülve autóztak a fiatalok, a rendőrök megtalálták őket.

Forrás: Rendőrség

Csendesebb esték a belvárosban? Új szabály lépett életbe

Békéscsaba egyik forgalmas utcájában új forgalomkorlátozást vezettek be, ami főként az esti órákra vonatkozik. A cél: nyugalmasabb környezet a lakóknak. Nem lesz mindenki boldog, és nem is mindenki hajthat be. Aki mégis megpróbálja, meglepetésre számíthat. A részleteket érdemes előre megnézni, mielőtt útnak indulunk.

Időszakos forgalomkorlátozás vezettek be Békéscsaba belvárosában, a Justh Gyula utcában, nem árt figyelni. Fotó: MW

A hősökért szóltak a puskák Gyulán

Díszlövésekkel tisztelegtek a nándorfehérvári hősök emléke előtt Gyulán. Szabó Árpád ezúttal is a szokásos öt puskáját vitte el a várba, amelyeket a lovagteremben meg is ismerhettek a látogatók.

A nándorfehérvári diadalra emlékeztek a gyulai várban, Szabó Árpád adott le emlékező lövéseket. Fotó: Dinya Magdolna

Szárazság és árak – az aratás két arcát mutatja Békés

Az idei aratás Békésben nem volt könnyű menet: a termés kisebb lett, az árak viszont nagyjából maradtak a régiek. Az aszály sok kárt okozott, és a gazdák már most azon törik a fejüket, hogyan tovább. A részletek a számok mögött bújnak meg.