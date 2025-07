Új gazdasági korszak kapujában áll az agrártelepülés

Az eseményen Medgyesegyháza polgármestere elmondta, a bejelentés számukra egy történelmi pillanat, hisz a település eddig jórészt a mezőgazdaságból élt, de idővel rá kellett jönniük, hogy ez az út nem teljesen járható. Ruck Márton kiemelte, a munkahelyek bővítése, a fiatalok ottmaradása érdekében iparosítani kell Medgyesegyházát. Mint fogalmazott, sokan eleinte kétkedve fogadták a medgyesegyházi ipari park ötletét, hiszen a település elhelyezkedése nem a legszerencsésebb, mondván melyik befektető jönne a világ végére. Sokan úgy vélték, hogy a rendelkezésre álló 8 hektáros területen inkább termeszteni kéne valamit, azonban szerinte így van egy olyan területük, amely azonnal beépíthető.

Hamarosan két új üzemcsarnokkal gazdagodik a medgyesegyházi ipari park, az építkezést pénteken kezdték meg ünnepélyes keretek között. Fotó: Bencsik Ádám

– Ha ezt az ipari területet betelepítettük, akkor azok a napi gondjaink, amikkel most küzdünk, valószínűleg meg fognak szűnni, hiszen a beruházók által létrehozott gyárak, üzemek munkahelyeket adnak, családok élnek meg belőlük, a cégek pedig szolgáltatásokat vesznek igénybe, illetve adót is fizetnek majd, stabillá téve az önkormányzat működését is – jegyezte meg a polgármester, hozzátéve, biztos benne, hogy újabb hasonló bejelentéssel szolgálhat a közeljövőben.