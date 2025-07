MÁV: hétfőtől változik a menetrend, jobb, ha felkészülünk rá

Hétfőtől, július 28-tól szeptember 4-éig új ütemhez érkezik az orosházi vasútállomás felújítása. A MÁV tájékoztatása szerint emiatt a csatlakozó Szentes–Orosháza, valamint a Mezőtúr–Mezőhegyes vonalon is változásokra kell számítani.

Orosháza, MÁV, vasútállomás is érintett a felújításban. Fotó: A szerző felvétele

MÁV: pótlóbuszok közlekednek, erre figyelj!

Július 28. és szeptember 4. között a Mezőtúr–Orosháza–Mezőhegyes vonalon az alábbi közlekedési rendre kell számítani.

Már a csabai piacon is megtalálható a süteményeket kínáló cukrászda. Fotó: Beol.hu

Nem is olyan régen írtuk meg, hogy eladó az egyik legpatinásabb cukrászda, a Jókai – most pedig egy ellenkező példáról számolhatunk be. Ha a kezünkbe kerülnek a nagyi által papírlapokra írt, régi házi sütemények receptjei, akkor abból cukrászda is nyílhat, Főként, ha mindez vállalkozói szellemmel párosul. Így volt ez Létai Tünde esetében, aki az elmúlt év novemberében megnyitott Újkígyóson, majd a cukrászda Békéscsaba piacán is letelepedett.

A dílereket egy parkolóban fogták el az akció keretében. Forrás: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Fuvarozásért cserébe kapta a drognak minősülő kristályt egy férfi Orosházán. A dílernek ugyanis nem volt jogosítványa, így gyorsabb és kényelmesebb módját választotta a közlekedésnek. Mikor a rendőrök rajtuk ütöttek, éppen egy fogyasztónak vittek utánpótlást.

Ilyen víz máshol nincs: termálvizet kevernek a sózott vízhez Parajdon. Fotó: Termál Online

Május 8-án Parajdon, Hargita megyében veszélyhelyzetet rendeltek el, miután a sóbánya fölött elhaladó, megáradt Korond-patak vize beszivárgott, majd hirtelen beömlött a bányajáratokba. A víz teljesen elárasztotta a sóbányát, amely addig évente turisták százezreit vonzotta Parajdra. A sóbánya a jelen állás szerint többé nem lesz látogatható, más a helyzet a stranddal.