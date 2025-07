Gyulán készült Magyarország tortája – mutatjuk, milyen finomsággal nyertek

A Magyar Cukrász Ipartestület 2025-ben immár tizenkilencedik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt, amely az augusztus 20-i nemzeti ünnep, államalapító Szent István napja – hazánk szimbolikus születésnapja – alkalmából hivatott méltó módon bemutatni a magyar cukrászat hagyományait, értékeit és kreatív alkotóerejét.

Kis Roland és Balogh László DCJ Stílusgyakorlat fantázianevű tortája lett idén Magyarország tortája. Fotó: Kézműves Cukrászda/Facebook

Magyarország tortája: minden évben kedvelt magyar ízekkel készült finomságokat várnak

Az Ágazati Értéktárba nemzeti értékként felvételt nyert versenybe minden évben olyan kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült tortákat vár az Ipartestület, melyek szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak – írja a Magyar Cukrász Ipartestület oldala.

Dobostorta 140

Hozzátették, a 2025. évi versenyt a „Dobostorta 140” témakörben hirdette meg a cukrász szakmai szervezet, Dobos C. József hungarikummá nyilvánított ikonikus remekműve, valamint a világhírű mester munkássága előtt tisztelegve. Dobos C. József a tortáját 1884-ben alkotta meg, de első alkalommal éppen 140 évvel ezelőtt, 1885-ben a Budapesti Országos Általános Kiállításon mutatta be a nagyközönségnek.

A versenyzőknek a nevezett tortájukban a dobostorta jellegét adó alapanyagait fel kellett használniuk, de szabadon választott mennyiségben és rétegrendben: tojás, cukor/karamellizált cukor, vaj, étcsokoládé, Bourbon vaníliás cukor és/vagy vanília rúd.

Milyen volt az első forduló?

Az első fordulóban még anonim módon kóstoltak a zsűritagok, majd a második zsűrizési körben újra kóstolták a döntős tortákat és szakmai javaslatokat tettek azok tökéletesítésére. A döntőben a versenyzőknek a zsűri jelenlétében, élőben kellett elkészíteniük a tortákat az Ipartestület tanműhelyében, ekkor már a zsűri az elkészítés folyamatát is pontozta, majd az elkészült tortákat is újra értékelte.

DCJ STÍLUSGYAKORLAT – gyulai győzelem született

A győztes „DCJ STÍLUSGYAKORLAT” készítői, a gyulai Balogh László és Kis Roland (gyulai Kézműves Cukrászda) így jellemzik alkotásukat: „A DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját viseli, míg a stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is. A torta alapja a klasszikus dobostorta újraértelmezése, a vajban gazdag felvert klasszikus alapokra épül, míg a habkönnyű csokoládé vajkrém a meggyzselével rendkívül szépen harmonizál.