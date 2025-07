Nagy bejelentést tett a Lidl a palackvisszaváltásról, közben melegrekord dőlt, és megérkezett a hidegfront is

Míg mások bezárnak, ők kinyitottak: a névválasztásuk meglepő – videóval

Sorra zárnak be vendéglátóhelyek, de szerencsére nyílnak is. A cukrászatban többen például igyekeznek továbbadni, amit a nagyitól tanultak, akinek a hókiflije például verhetetlen, és ez akár két új üzlet nyitásához is vethet.

Már a csabai piacon is megtalálható a süteményeket kínáló cukrászda. Fotó: Beol.hu

Nem is olyan régen írtuk meg, hogy eladó az egyik legpatinásabb cukrászda, a Jókai – most pedig egy ellenkező példáról számolhatunk be. Ha a kezünkbe kerülnek a nagyi által papírlapokra írt, régi házi sütemények receptjei, akkor abból cukrászda is nyílhat, Főként, ha mindez vállalkozói szellemmel párosul. Így volt ez Létai Tünde esetében, aki az elmúlt év novemberében megnyitott Újkígyóson, majd a cukrászda Békéscsaba piacán is letelepedett.

