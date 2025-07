Ezt néztétek ezen a héten - videóval

Nagy balesettel indult a csütörtök reggel, rendőröket, mentőket, tűzoltókat is riasztottak: szörnyű látvány fogadta a mentőegységeket. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, egy férfi életéért küzdöttek.

Összesen hat embert csapott meg a rémület abban a pillanatban, amikor autóikkal karamboloztak szombaton délután Békéscsabán. Az ütközésnek több sérültje is volt, most megérkezett a mentők válasza is.

Elszökött Kokó, de nemrég kalandos körülmények között hazatalált.

Mire jó egy rakat állatos Lego és egy programozható robotvonat? Erre is választ kaphattak azok, akik ellátogattak a Békés Megyei Könyvtár robotika foglalkozására.

Megnéztük, hogyan működik a duzzasztó, és betekintést nyerhettünk a Békésszentandrási vízierőműbe is.