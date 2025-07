Újabb legendát gyászol a vármegye

A számos díjjal kitüntetett, az utánpótlás kinevelését mindig szem előtt tartó legendás cukrászmester hosszú betegség következtében, 69. életévében végleg megpihent.

Rajki István legendás cukrászmester hétfőn hunyt el. Fotó: Fotó: Pintér Vince/BVKIK

Elhunyt az ország egyik legendás cukrászmestere

Rajki István cukrászmester hiányát feldolgozni lehetetlen, emléke családja, barátai, tisztelői körében tovább él.

Mindenki vigye magával a TAJ kártyáját, ha szűrőbusz érkezik

Ha nem lesz nálunk, akkor nem fogjuk elérni a célunkat, nem tudunk élni a lehetőséggel.

Ez a busz leparkolt a város közösségi terén szerdán reggel. Fotó: Facebook

Eddig verekedtek érte, ma már a termelők könyörögnek, hogy valaki elvigye

Már azt gondolták a termelők, hogy itt a Kánaán, de hamar nagyot fordult a világ, a piac, a kárukra. A hűvös, esős idő keresztbe tett az eladásnak, az átvételi árnak, bár a fogyasztó ebből keveset érzékel. A nyár gyümölcsének a piaci ára ugyanis nem követte az áresést. Közben maga a gyümölcs is küzd az időjárás viszontagságaival.

A dinnye forgalmának nem a robbanás, hanem hűvös idő tett keresztbe. Fotó: Dinya Magdolna

Orosháza: a PlusMarket a Tesco mellett nyit

Épült, készült egy új üzlet, a kereskedelmi lánc úgy döntött, elérkezett a nyitás ideje. A városban már működik egy jó forgalmú boltjuk, a Tesco melletti üzletházban nyitnak másikat is.

Sokan várják: itt nyit pénteken, 9 órakor Orosháza új üzlete. Fotó: Csete Ilona

12 órán át nem lesz áram hétfőn, erre jó rákészülni!

Tervezett karbantartási munkák miatt nem lesz áram hétfőn Békésben több településen sem.

Tervezett karbantartást végeznek. Illusztráció: Shutterstock

Elképesztő fogadtatás: el sem hinné, mit dobtak be Ásós Géza új kifőzdéjének ablakán

Szombaton délután megnyílt Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetőjének és csapatának új kifőzdéje. Már az első nap is élménydúsra sikeredett, és Ásós Géza azt is elárulta, hogy mit dobtak be az ablakon át a vendéglátóhelyre.