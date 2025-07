Lázár János jó hírt közölt, viszont a viharvadász már kevésbé

dén is meghirdettük Szín5ös felhívásunkat, amelyre több héten át vártuk a jelentkezéseket a Beol.hu hírportál kitölthető felületén. Most elérkeztünk a harmadik, egyben utolsó körhöz: galériánkban ezúttal is újabb lelkes és kiváló tanulókat mutatunk be. Az első és második kör képeit korábban már közzétettük, a korábbi galériát itt lehet megtekinteni. A diákok fotói megtalálhatók a Békés Megyei Hírlapban is.

Minden polgárőr duplázott Békésben, fantasztikus, mennyit dolgoznak, teljesítményüket elismerték - galériával, videóval

Polgárőr nap Kevermesen: köszönet a polgárőrség minden tagjának. Fotó: Lehoczky Péter

Immáron 23. alkalommal találkoztak, ezúttal Kevermesen. Itt rendezték meg a Békés vármegyei polgárőr napot. Szombaton a szélrózsa minden irányából érkezte szolgálati autóikkal, ruhájukon is hirdetve közösségeik összetartó erejét. A csanádapácaiakkal mi már a bogrács mellett találkoztunk, ők is neveztek a főzőversenyre.