Kihagyhatatlan ajánlatok, ha last minute keresel nyaralást belföldön

Több honlap is foglalkozik akciós utazásokkal, last minute utakkal, olcsó balatoni szállásokkal, és a belföldi kínálatban keresettek az élményfürdők is. Sokan keresnek rá arra is, hogy milyenek a családi programok augusztusban.

Sokan keresik a Last Minute utakat Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció

Last minute: aki gyorsan lép, nagyon nyerhet

Ha valaki gyorsan rákapcsol, akkor hétfőn, július 21-én már elutazhat a festői szépségű Szilvásváradra, ahol egy háromcsillagos fogadóban tölthet el két ember 35 ezer 900 forintért egy éjszakát. Az ár bőséges svédasztalos reggelit, wellness használatot, korlátlan WIFI használatot és ingyenes parkolást is magába foglal.

Siófoktól a hegyekig

Egy siófoki apartmanban július 31-től egy éjszakát 29 ezer 63 forintért tölthet el egy vendég, ketten pedig négy éjszakán át 232 ezer 500 forintért nyaralhatnak. Az apartmanház saját stranddal rendelkezik. Július 27-től pedig Egri-Bükkalján található Demjénben, saját gyógy- és wellness részleggel rendelkező termálhotelben ketten egy éjszakát 40 ezer 750 forintért tölthetnek el, az ár a reggelit és a vacsorát is tartalmazza.

Az ország másik részén a Bükfürdőn található hotelban hétfői kezdéssel ketten 42 ezer 474 forint foglalhatnak szállást egy éjszakára.

Vasárnaptól pedig, aki gyorsan lép, elutazhat a balatoni Gyenesdiásra, ahol a magyar tengertől 2 kilométerre található panzióban 40 ezer forintba kerül egy éjszaka két főre.

Hévízen augusztus 2-tól egy négycsillagos hotelben ketten két éjszakát 170 ezer forintért tölthetnek el. A szállás félpanzióval, bőséges vitál büféreggelivel és vacsorával, magyaros és nemzetközi ételekkel, diétás- és ínyencválasztékkal, üdvözlőitallal, a megújult wellness részleg használatával vehető igénybe.

Egy árfekvésében jó ajánlat Siófokról, igaz ebben az esetben is érdemes igyekezni. Háromcsillagos hotelban július 26-tól ketten 181 ezer 930 forintért nyaralhatnak hét éjszakán át – mindezt reggelis ellátással és a wellnessrészleg korlátlan használatával. A szálloda egyébként a Balatontól viszonylag messze található. Ami érdekes, hogy több, a Last Minute oldalakon található szállodára rákerestünk szúrópróbaszerűen, és több helyen a megadott időponton kívül nem is lehet szobát foglalni, mert telt ház van.

Olcsó balatoni szállások

Utánanéztünk az olcsó balatoni szállásoknak, és találtunk olyan egyébként a vendégértékelésben jónak számító 8,7 pontos értékelést kapó siófoki apartmant, ahol ketten már 10 ezer forintért eltölthetnek egy éjszakát, más kérdés, hogy a dolognak van két apró szépséghibája. Az egyik, hogy a ház a parttól 5 kilométerre található, bár ez autósoknak aligha akad gondot, a másik viszont az, hogy szabad szoba már csak szeptemberre van. Több balatoni településen is hasonló helyzetbe futottunk bele, vagyis szabad hely már csak kifejezetten augusztus végén, illetve szeptember elején van, valahol még később.