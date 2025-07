Megharapta a kutya a gyereket, nagy döntést kellett hoznia a családnak

Egy kutyaharapás, majd az azt követően történtek kapcsán jelent meg bejegyzés a Csabai Állatvédők oldalán.

A kutyaharapás után a Csabai Állatvédőknél kötött ki az eb. Forrás: Csabai Állatvédők

Kutyaharapás: gondozásba került az eb

„Sosem fogjuk megérteni, hogy egyes embereknek miért kell kutya. A mai sztori: a 4 éves Labrador jellegű kutyus megharapta a gyermeket, így hatósági együttműködés keretében a pórázt még életében nem látott eb (is) gondozásunkba került. Nem állítjuk, hogy milyen szuper lesz neki a kennelben most, de azt igen, hogy szocializáció, oltások és ivartalanítás után a lehető legjobb gazdit fogjuk neki (is) megkeresni. Mert megérdemli. Ő is” – írták a Csabai Állatvédők oldalán.

Ezt gondolják a hozzászólók

Csak úgy nem kap oda egy kutya sem, illenék tudni – annak előzménye van – arról bezzeg nem szólnak?

Engem is megharapott kb 3 évesen az a kutya, akit én szereztem. Anyám annyit mondott, ne ingereld! A kutya maradt, 16 éves voltam, amikor elhunyt. Kutya akkor harap, ha piszkálják! Talán a gyereket illett volna kutyaszaretetre, kutyával viselkedésre nevelni. Azóta volt még 15 kutyánk.

Mit csinált neki a kölyök, hogy odakapott? Arról nem szólnak. Kívánok neked normális gazdát.

De szép ez a kutya!

Biztosan nem fog többet előfordulni, ha szerető közegbe kerül!

Megújulhat a csabai állatmenhely

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztossal és Szarvas Péter polgármesterrel a Csabai Állatvédők menhelyének megújításáról egyeztettek – tájékoztatott nemrégiben dr. Takács Árpád. A főispán kiemelte, a kormánybiztos támogatást biztosít a kiviteli tervek elkészítésére és a legsürgetőbb fejlesztések megvalósítására.