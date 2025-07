Elgázoltak az éj leple alatt egy foxit, golyóval a testében találtak rá

Kemény fából faragták ezt a foxit. A kutya a Dél-békési Állatvédő Egyesület jóvoltából azonban túlélte a vasárnapi szerencsétlenséget. Éjjel elütötték, az egyik állatvédő ment érte a Nagyszénás és Kondoros közötti útra és még akkor, reggel megkapta az első orvosi ellátást. Chip nincs, gazda azóta sem jelentkezett, pedig több csoportba betettük, hátha hiányzik valakinek – írták bejegyzésükben az állatmentők.

Ez a kutya golyóálló, életét sokadjára is megmentették. Forrás: Facebook

Ez a kutya nagy túlélő

A foxi nincs életveszélyben, de súlyos sérüléseket szenvedett: nagy területen felszakadt a bőre, letörött a könyökbúbja, most folyamatban van az ortopéd orvossal a konzultálás. Ráadásul ahogy a röntgenképen is látszik, valamikor egy golyót is kapott. Az egyik állatvédő otthonában lábadozik, azóta már kétszer volt orvosi kontrollja.

Egy husky életét is megmentették

Bejelentés érkezett nemrégiben a Dél-békési Állatvédő Egyesülethez egy négylábú rossz tartásáról. Mint kiderült, az utolsó pillanatban sikerült megmenteni egy husky életét.