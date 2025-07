Minden egy helyen, amit a közös költségről tudni kell

Lehet, hogy a lakás tulajdonosa nem lakik az adott lakásban, és például nem fogyaszt gázt, áramot és vizet, és ezekért nem is fizet, van egy olyan tétel, amelyet hónapról hónapra meg kell fizetnie. Ez a közös költség, amelynek összege társasházanként változik. Felmerül a kérdés, hogy ez miért van így, és hogy igazából mit is foglal magában a közös költség.

Van egy olyan tétel, amelyet minden lakástulajdonosnak meg kell fizetnie. Ez a közös költség. Fotó: MW

Két fő tételből áll a közös költség

Bíró Mihály békéscsabai társasházkezelő elmondta, hogy a közös költség két fő tételből áll:

vannak olyan tételek, amelyek a társasház üzemeltetéséből adódnak,

emellett van a felújítási alap, amely a tervezett felújításokból adódik.

Az üzemeltetési díjak is emelkednek

Hozzátette, hogy az üzemeltetési költségek között felmerül többek között az ingatlankezelés költsége, a bankszámlavezetés díja, a társasház általános karbantartása vagy éppen a biztosítás díja. A közös használatban lévő helyiségek, például a lépcsőház világítását is ebbe a körbe kell venni, illetve azon társasházaknál, ahol központi fűtés van, a gáz díját szintén ebbe építik be. A szakember elmondta, hogy igyekeznek lekövetni a változásokat, például a biztosítás díja is módosulhat évről évre, így az üzemeltetési költségeknél pár százalékos emelések előfordulnak.

A felújítási alap mértéke a felújításoktól függ

Elmondta, hogy a felújítási alap mértéke függ a tervezett felújításoktól. Úgy véli, hogy egy felelősen gondolkodó társasház esetében négyzetméterenként 50-100 forintos felújítási alappal kell számolni, de van, ahol a 100 forint felett járnak. A régi épületeknél esedékes lehet az elektromos hálózat korszerűsítése, a központi fűtéses társasházaknál a kazáncsere. Ha azt szeretnék, hogy a lépcsőházakat is rendbe tegyék 7-8 évente, ne csak 15 évente, akkor arra is többet kell szánni. Most is van olyan társasház, amelynél a lépcsőházi nyílászárók, ajtók és ablakok korszerűsítését tervezik.

Fontos, hogy rendben legyen a villámvédelem

Bíró Mihály elmondta, hogy a villámvédelmi rendszerek is sok helyen elavultak, ezek felújítása ugyancsak szükséges, illetve fontos, hogy legyen dokumentum arról, hogy az megfelelően működik. Ha ugyanis történik valamilyen kár, akár közös, akár saját tulajdonban lévő részeket érintően, akkor a biztosító felé jelezni kell, hogy a társasház mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen baj. Ha nincs meg erről a megfelelő papír, akkor a biztosító ki is hátrálhat.