Célkeresztben a köszönés: így osztályozták olvasóink a buszsofőröket

– Neked szokott köszönni a buszsofőr, mikor felszállsz a buszra? – tettük fel a kérdést a Beol Facebook oldalán még kedden. Nos, ártatlan érdeklődésünkre eddig már több mint 300 hozzászólás érkezett, jelezve, ez a téma igazán megmozgatta olvasóink – ha nem is fantáziáját –, de személyes tapasztalatait mindenképpen. A buszsofőrök köszönése, vagy annak hiánya mindenre rávilágított. Nézzük, ki-mit válaszolt, hogyan vélekednek a hozzászólók a köszönési illemszabályokról.

A köszönési illemszabályokat általában a buszsofőrök is betartják. Fotó: MW Archívum

– Jó a téma... Én valójában mindig előre köszönök ott, ahová belépek. Így neveltek a szüleim és úgymond, én vagyok az aki „belépek” a buszba – szögezte le az elsők között az egyik olvasónk, melyre többen is egyetértően reagáltak:

Én is így tanultam. Ahova belépek, én köszönök elsőre. Az illem így diktálja.

Nálunk azt mondták, hogy a tehén is bőg, ha bemegy valahova.

Szüleim nekem is ezt tanították, sőt mikor leszállok a buszról és nem a hátsó, hanem az első ajtónál szállok le, a sofőrnek további balesetmentes jó utat szoktam kívánni.

Intelligens emberek köszönnek, ha belépnek valahova. A szülei jól nevelték.

Ennyi a történet lényege, ilyenkor biztos visszaköszön a sofőr.

Nos, ez a hozzászólás már megnyitott egy másik „csatornát” is. Az egyik hozzászóló meg is jegyezte, hogy sajnos van, amelyik még akkor sem (köszön vissza). Más meg is állapította, hogy sajnos egy pökhendi, nárcisztikus világot élünk, ahol mindenki megfogalmazza az elvárásait mások felé. Pedig egy megelőlegezett kedves gesztus, az elvárásaink tízszeresét, ha nem százszorosát teheti a kis „tatyónkba”, de ehhez kell némi intelligencia és sokkal kevesebb egó.

Persze voltak olyanok is, akik jelen esetben nem támaszkodhatnak személyes tapasztalatukra, mert már vagy 20 éve nem utaztak buszon. A hozzászólások később visszakanyarodtak az eredeti mederbe:

– Ez ma már nem divat! Még a köszönés is már csak a múlté!

– Az utasnak kéne először köszönni, mivel ő lép be valakihez. Ha mész valahova, akkor is te köszönsz először.