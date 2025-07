Különös rajzokra bukkantak a Kondorosi Csárdában

Nemcsak a híres, neves alkotókra gondolunk, hanem azokra is, akik kedvtelésből rajzolnak – sokszor csendben, szívből, pusztán örömből. Sok ilyen mű talán sosem kerülne napvilágra, de most megmutattak a csárdában a vendégkönyvbe vagy üzenőfalra alkotott néhány rajzot. Mladonyiczki Gyöngyi és Csonka Zsolt, a Kondorosi Csárda ügyvezetői elmondták, az alkotók nevét nem tüntetik fel, de ha valaki felismeri a saját munkáját, bátran írja meg kommentben – hadd tudjuk meg, ki volt az ügyes kezű vendég. Ha más is szeretné megörökíteni az élményeit rajzban vagy festményben, itt megteheti.

Forrás: Kondorosi Csárda/Facebook