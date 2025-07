Világgá ment Kokó, így zárult a kaland

Korábban írtunk arról, hogy a Kokó névre hallgató, vietnámi csüngőhasú törpedisznó eltűnt, nyoma veszett a békéscsabai Lencsési-lakótelep környékén.

Megkerült Kokó, a csüngőhasú vietnámi törpedisznó Forrás: Facebook

„Ha Békéscsaba városában, a Lencsési közelében valaki rábukkan egy csüngőhasú, feketés-szürke vietnámi törpedisznóra, írjon, kérem! Vagy megszökött, vagy ellopták” – írta a minap a Békéscsaba napjaink csoportban Karácson Milos. A 16 éves fiatalember szombaton délelőtt örömmel közölte megkeresésünkre, hogy kedvence hazatalált, és képeket is küldött.

Gazdája még éppen nem fejezte be Kokó feje felett a drótkerítést

A Kokó névre hallgató 20-25 kilós vietnámi törpemalac, vagy más néven csüngőhasú sertés 2-3 napja tűnt el a raklapokból összeállított ólból. Úgy tudott elszabadulni, hogy Milos még éppen nem fejezte be a törpedisznó feje felett a drótkerítést, és a kis kedvence kibújt.

Fekete Vanda vitte vissza gazdájához Kokót

– Kerestük égen-földön, de nem találtuk – mondta a szerencsés találkozás után Milos. – Valaki megtalálta a Lencsésin Kokót, és szólt Fekete Vandának, a békéscsabai Fekete Tanya nagy állatbarát résztulajdonosának, aki visszahozta nekem Kokót. Közben végeztem felül a dróthálóval, így kedvenc törpemalacom többé nem szökhet el. Még egyszer köszönet a megtalálónak és Vandának.

Lábai rövidek, ezért a hasa majdnem a földig csüng

A vietnámi csüngőhasú sertés hasított, párosujjú patával rendelkező sertés, gömbölyded, zömök testtel, rövid lábakkal, vastag bőrrel, hosszúkás, lekerekített pofával, szájában 44 foggal. Színe általában fekete, de foltos és fehér példányok is előfordulnak. A kifejlett egyedek súlya kb. 62 kg körül van. Viszont vannak 100, sőt 120 kilogrammos példányok is. Teste rövid, a gerince meggörbült, a lábak pedig rövidek, ezért a has majdnem a földig csüng. Innen ered a nevük.