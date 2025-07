Lehet, hogy te is rosszul használod a klímát: így állítsd be, ha jót akarsz magadnak!

Ahogy beköszönt a kánikula, otthon is elindul a huzavona a klímahőmérséklet beállítása körül: egyikünk fázik, a másik izzad, a villanyóra pedig pörög.

A klímahőmérséklet beállítása: nem a hőmérő, hanem az agyad mondja meg, meleg van-e Forrás: Shutterstock

Hőség, klíma, vita – ismerős?

Javában tart a nyár, így nálunk is elindul a nagy „klímaháború”. A férjem szerint 19 fok a tuti – és úgy is meg akar gyulladni –, én meg azon gondolkodom, hogy pulcsit vegyek-e vagy inkább átköltözzek a hűtőbe. Ismerős helyzet? Akkor jó hírünk van: nem csak a veszekedés és az izzadás létezik nyáron. Mutatjuk, hogyan lehet hűvös a lakás (és a hangulat is) úgy, hogy közben spórolunk is.

Hány fokra állítsuk a klímát?

A legfrissebb kutatások szerint az optimális benti hőmérséklet 24-26 Celsius-fok között van: így a testünk sem melegszik túl és még energiát is spórolunk. Ha túl meleg van, nehezebben tudsz koncentrálni, fáradtabb leszel, és az alvás is nyugtalanabb lehet. A hőérzetet ráadásul nem csak a hőmérséklet befolyásolja, hanem a páratartalom, a légmozgás, az öltözet és a mozgás is – olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Klímahőmérséklet beállítása: nem a hőmérő, hanem az agyad mondja meg, meleg van-e

A testünk alkalmazkodik a környezethez – ha mindig hűvösben vagyunk, a 25 fok is melegnek tűnhet. Viszont ha fokozatosan szokunk hozzá a melegebb hőmérséklethez, kényelmes maradhat, és még spórolunk is. A hőérzet ráadásul fejben is dől el: ha azt várjuk, hogy nyáron is 21 fok legyen, a 25 már zavaró lehet – pedig önmagában teljesen rendben van.

Videóban mondták el, hogy bírják a hőséget a csabaiak

Tippek, ha klímát használsz: