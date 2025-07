Ezért nem láthatják nyáron rajongói a Kincsvadászok sztárját

A TV2 Kincsvadászok című produkciója hosszú hónapokon át hazánk egyik legnézettebb tévéműsora volt. A műtárgy-kereskedelmi show szereplői, a licitálók (Nagyházi Lőrinc, Fejes Tamás, Katona Szandra, Fertőszögi Péter és Molnár Viktor), valamint a műtárgyszakértők (Kelen Anna és Megyesi Balázs) elképesztő népszerűségre tettek szert. Egyre gyakrabban tűnnek fel meghívott vendégként vagy előadóként különböző vidéki helyszíneken, ahol nagy érdeklődés kíséri látogatásukat.

Kincsvadászok: békésiek a műsorban. Forrás: feol.hu

A Kincsvadászok sztárjai Békésben

Békés vármegyében is fel-feltűnnek a kincsvadászok. Nemrég például Gyulán járt Megyesi Balázs művészettörténész és műtárgyszakértő, aki egy kiemelkedő esemény, eddig ismeretlen a Kohán-képek bemutatója miatt látogatott a fürdővárosba. Megyesi Balázs gyulai látogatásáról ide kattintva fotókat és videókat is talál!

A CsabaPark június végén jelentette be – majd a Beolon is részletesen írtunk róla –, hogy Békéscsabára készül a Kincsvadászok másik sztárja. A park közösségi oldalán akkor úgy fogalmaztak: „Büszkén mutatjuk be: Fertőszögi Péter művészettörténészt, a BÁV Aukciósház művészeti igazgatóját, a BÁV Becsüs Akadémia vezetőjét. A hazai művészeti élet kiemelkedő alakja először látogat Békéscsabára, hogy egy különleges előadás keretében ossza meg gondolatait, tapasztalatait és inspiráló történeteit!”

A műsorban licitálóként szereplő Fertőszögi Péter előadását július 25-ére hirdették meg a CsabaPark pálinkamúzeumába. A park Facebook-oldalán ma azonban váratlan bejelentést tettek a Kincsvadászok sztárjával kapcsolatban: „Kedves Jegyvásárlóink! A július 25., péntekre meghirdetett előadás technikai okok miatt elmarad, egy későbbi időpontban kerül megrendezésre!”

Békésiek a Kincsvadászokban

Fertőszögi Pétert egyelőre tehát nem láthatjuk Békéscsabán, Békés vármegyeiek viszont már többször is találkozhattak vele élőben az elmúlt hónapokban. A Kincsvadászok című műsorban jó néhány viharsarki eladó, köztük híresség is megfordult már, róluk itt írtunk (a cikkek a linkre kattintva nyílnak meg):