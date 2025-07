Új keresztet szenteltek fel Lőkösházán – galériával, videóval

Latorcai Csaba – aki egyben a Kereszténydemokrata Néppárt (KNDP) ügyvezető alelnöke – a KDNP által indított "Fogadj örökbe egy keresztet!" országos programsorozatban felállított feszület felszentelésén azt mondta, keresztény magyar jövő csak akkor lehet, ha megőrizzük nemzetünk ősi hitét, ősi értékeit, és továbbadjuk azokat a ránk bízott következő nemzedékeknek – írja az MTI.

Felszentelték a KDNP által indított "Fogadj örökbe egy keresztet!" országos programsorozatban felállított keresztet csütörtökön Lőkösházán. Fotó: Bencsik Ádám

Ismertette, a kezdeményezésben 120 keresztet újítanak fel, amely egyben 120 kiáltás is az ég felé, amely azt jelzi, hogy „élni akarunk, közösségben maradni, hitünket büszkén vállalni minden körülmények között” még akkor is, ha – mint mondta – „ebbéli törekvéseinket nyugatról egyre több értetlenség és sokszor gúny is kíséri”.

A kereszt nem csupán egy tárgy, hanem egy üzenet is, mert ahol eltűnik a kereszt, ott idővel eltűnik az emberség, a becsület és a haza szeretete

– emelte ki az államtitkár, majd hozzátette, a keresztben ott van minden, amiért érdemes élni: a hit, az áldozat, a szeretet, az örökség és a remény.

Ősi jelkép a kereszt

Latorcai Csaba hangsúlyozta: Lőkösháza vezetése elkötelezett a keresztény értékrend közéleti képviselete tekintetében. –Itt a kultúra, a hagyomány, a település értékeinek szimbóluma nem a szivárványos zászló, hanem ősi jelképünk: a kereszt – fűzte hozzá. Az államtitkár úgy véli, a település megbecsüli a múltját és a jövőjét is, hiszen az elmúlt években sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban, amellyel minden alkalommal jelentős forráshoz jutott. Latorcai Csaba nagy sikernek nevezte

az új szennyvíztisztitó rendszert megépítését,

és a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal fejlesztését is.

– Lőkösháza egy olyan kistelepülés, ahol minden alapszolgáltatás elérhető annak ellenére, hogy csupán néhány ezren lakják: mini bölcsőde, óvoda, nyolc évfolyamos általános iskola, főzőkonyha, könyvtár és közösségi ház – mondta.

Az államtitkár kiemelte: ezek büszkén jelzik a kormány egyik legfontosabb törekvésének előrehaladását, miszerint hogy a vidéki életminőség semmivel se legyen gyengébb, mint a fővárosi vagy nagyvárosi.