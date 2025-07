Kvíz 4 órája

Hajtóművet beindítani: indul a visszaszámlálás a Nemzetközi Űrállomásra

A jövő tele van lehetőségekkel – akár a te számodra is. Kapu Tibor után most rajtad a sor: készen állsz egy igazán különleges küldetésre? Töltsd ki a kvízt, és tudd meg, benned is ott lapul-e az űrhajós-DNS!

Kapu Tibor visszatért a világűrből – de az ő útja talán csak a kezdet. Vajon te is készen állnál egy ilyen küldetésre? Vajon te leszel a legújabb Kapu Tibor? Forrás: Shutterstock Kapu Tibor nyomában: készen állsz a kilövésre? Az űrutazás már rég nem csak sci-fi, és nem csak amerikai vagy orosz kiváltság: ugyanis már három magyar is járt az űrben – az egyik még szovjet űrhajóval, a másik saját pénzen űrturistaként, a harmadik pedig napjainkban, egy új korszak hajnalán képviselte hazánkat a világűrben. Farkas Bertalan 1980-ban repült a Szaljut–6 űrállomásra, míg Simonyi Károly nem is egyszer, hanem kétszer is kifizette a nem épp fapados jegyet a Nemzetközi Űrállomásra.

Kapu Tibor, a legújabb magyar űrhajós, 2024-ben kezdte meg kiképzését az Axiom Space keretében, és az első magyar tudományos űrmisszió (HUNOR) tagjaként készült a világűrbe – ezúttal már kereskedelmi alapon, a jövő űriparának részeként. És akkor még nem beszéltünk a Masat-1 nevű magyar műholdról, amit magyar egyetemisták raktak össze, vagy a Puli Space csapatról, akik marsjárót fejlesztgetnek a garázsban. Ki tudja, lehet, hogy legközelebb már egy magyar zászló lobog a Mars vörös porában. Addig is töltsd ki a kvízt és nézd meg, vajon te készen állsz-e a kilövésre!

1. KI volt az első magyar az űrben? Rubik Ernő Helyes válasz Rossz válasz Farkas Bertalan Helyes válasz Rossz válasz Simonyi Károly Helyes válasz Rossz válasz 2. Mikor járt először ember a Holdon? 1969 Helyes válasz Rossz válasz 1975 Helyes válasz Rossz válasz 1961 Helyes válasz Rossz válasz 3. Melyik űrhajóval repült Farkas Bertalan? Apollo-13 Helyes válasz Rossz válasz Soyuz-36 Helyes válasz Rossz válasz Atlantis Helyes válasz Rossz válasz 4. Mi a neve annak a magyar származású üzletembernek, aki űrturistaként járt az űrben? Puskás Tivadar Helyes válasz Rossz válasz Simonyi Károly Helyes válasz Rossz válasz Szent-Györgyi Albert Helyes válasz Rossz válasz 5. Melyik ország juttatott először embert az űrbe? Kína Helyes válasz Rossz válasz USA Helyes válasz Rossz válasz Szovjetunió Helyes válasz Rossz válasz 6. Ki volt az első ember az űrben? Neil Armstrong Helyes válasz Rossz válasz Gagarin Jurij Helyes válasz Rossz válasz Buzz Aldrin Helyes válasz Rossz válasz 7. Melyik űreszköz nem alkalmas ember szállítására? Crew Dragon Helyes válasz Rossz válasz Voyager-1 Helyes válasz Rossz válasz Soyuz Helyes válasz Rossz válasz 8. Mi volt az első magyar műhold neve? Puli Helyes válasz Rossz válasz HunSat-X Helyes válasz Rossz válasz Masat-1 Helyes válasz Rossz válasz 9. Melyik magáncég juttatott már embert az űrbe? SpaceX Helyes válasz Rossz válasz Blue Origin Helyes válasz Rossz válasz Tesla Helyes válasz Rossz válasz 10. Melyik bolygóra küldött a NASA önjáró szondát, a Perseverance-t? Mars Helyes válasz Rossz válasz Vénusz Helyes válasz Rossz válasz Jupiter Helyes válasz Rossz válasz

Ha tetszett a teszt, akkor töltsd ki a többi kvízünket is!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!