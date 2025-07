Kánikula 1 órája

Ez nem a pokol kapuja, vagy mégis?!

Ez nem a pokol kapuja, csak a belváros. Magasan is van, sok a térkő, de sok a fa, a bokor is a közelben, ráadásul befelhősödött, mégis pusztító a hőség csütörtökön. A Nap végzi a dolgát – no, de ennyire?!

Ó, de jó! – így haladtak át Orosházán az Árpád-kertben a párakapu alatt a gyalogosok Fotó: A szerző felvétele

Pokoli hőség int mindannyiunkat óvatosságra. Csütörtök hajnaltól a legmagasabb fokozatú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, így Békés vármegyében is. Ami igaz, az igaz! Orosháza belvárosa: 15 órakor 41 Celsius fok! Fotó: A szerző felvétele Orosháza belvárosában az emberek előszeretettel veszik igénybe a párakapukat. Majd felnéznek a Rákóczi úti hőmérőre és nem hisznek a szemüknek! Hőségriasztás: tombol a kánikula Majd szaporább léptekkel igyekeznek légkondis helyre. Újabb hőhullám tombol Magyarországon, a kánikula napokig nem ereszt. A legmelegebb órákban akár 38 Celsius fokot is mérhetünk – adták hírül a meteorológusok. Mi meg azt tapasztaltuk, van az 41 Celsius fok is!

