Ezt látta Justin Timberlake koncertjén Mező Misi és Tóth Ádám

A koncertet hétfőn este tartották az Ernst Happel Stadionban, Bécsben. Ez volt az egyetlen osztrák megálló a „The Forget Tomorrow World Tour” címre keresztelt turné európai szakaszán. Justin Timberlake a legnagyobb slágerei mellett új lemezéről, az Everything I Thought It Was című albumról is adott dalokat. A stadion Ausztria legnagyobb stadionja, közel 50 ezer néző befogadására képes.

A Magna frontemberei Justin Timberlake koncertjén

Justin Timberlake: így látták ők

„Jobbtól nem szégyen tanulni!” – írta a stadionban készült képhez a Magna Cum Laude zenekar. A fotón egyébként Mező Misi és Török Máté látható.

A gyulai kötődésű Tóth Ádám, aki éppen a közelmúltban tért haza a világhírű csellóművész, Hauser Egyesült Államokbeli turnéjáról, amelyen Hauser zenekarának vezetője volt, a történetében posztolt a koncertről.