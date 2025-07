Nem is gondolnád hány támogatás jár iskolakezdésre, ezekkel érdemes képben lenni

A 2025/2026-os tanévben tovább folytatódik a 2020-ban bevezetett Nemzeti Alaptanterv finomhangolása. Ennek értelmében a legfőbb NAT változások közé tartozik, hogy nagyobb hangsúlyt kap a készségfejlesztés, a kritikai gondolkodás, gyakorlati tudás és problémamegoldó képesség. Az iskolakezdés 2025-ben a digitális készségek fejlesztéséről is szól, hiszen minden tantárgyban megjelenik, és a tanulók számára biztosítják a korszerű technológiai eszközök használatát.

Az iskolakezdés 2025-ben is számos fejtöréssel járhat a szülők számára, azonban ha mindenről időben tájékozódunk, akkor végül még anyagilag is jól járhatunk. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Továbbá az ökológiai lábnyom csökkentésének és a fenntarthatóság alapelveinek oktatása ugyancsak fontos szempont lesz. A gyakorlatban a matematika, a természettudományok és az informatika terén bővült a tananyag, hogy a tanulók jobban felkészüljenek a munkaerőpiac elvárásaira. Az idegen nyelvek oktatása továbbra is kiemelt szerepet kap, az angol mellett a második idegen nyelv tanulása is kötelezővé vált a középiskolákban.

Iskolakezdés 2025: az ingyenes tankönyv továbbra is mindenkinek jár

Magyarországon 2025-ben a tankönyvosztás a korábbi évek gyakorlatát követi, így minden nappali rendszerű alap- és középfokú tanuló automatikusan jogosult ingyenes tankönyvellátásra 1–16. évfolyamon. A könyvek kiosztása várhatóan ezúttal is augusztus végén, az új tanév előtti utolsó héten, illetve szeptember elején történik.

A tankönyvek jellemzően iskolai könyvtári rendszeren keresztül kölcsönözhetőek ki, csak a munkafüzetek és nyelvkönyvek lehetnek a diákok saját tulajdonai. A tartós tankönyveket (a nem munkafüzeteket) a tanév végén, illetve a 12. évfolyam elvégzésekor vissza kell juttatni.

Milyen állami támogatások vehető igénybe tanévkezdéskor?

Az ingyenes tankönyvellátáson túl többféle állami támogatás is jár iskolakezdéskor.

A családok továbbra is automatikusan részesülnek családi pótlékban, amely a tankötelezett korú gyermekek esetén az iskoláztatást is támogatja. Különösen fontos ez augusztusban, amikor kettős kifizetés érkezik, mindez közvetlen segítséget jelent a tanévkezdéshez.

Emellett ingyenes étkezés jár az 1–8. évfolyamos nappali tagozatos tanulóknak, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy nevelésbe vett diákoknak. Félárú menza vehető igénybe például nagycsaládos tanulók, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében, amennyiben nem jogosultak teljesen ingyenes étkezésre.

Egyes önkormányzatok is támogatást nyújtanak

Bizonyos települési önkormányzatok, így például Békéscsaba is, az iskolakezdéshez külön pénzbeli támogatást kínálnak, ami általában augusztus közepe és szeptember vége között igényelhető. Ennek feltétele, hogy a szülő vagy gyermek jövedelme nem haladhatja meg a szociális vetítési alap bizonyos százalékát. Békéscsabán például tanévkezdési támogatásban részesülhetnek a legalább alap- vagy középfokú oktatásban részt vevő, a lakóhelyükön élő gyermekek, valamint felsőoktatásba most belépők is. A támogatás településenként eltérő lehet, ezért érdemes az illetékes önkormányzat honlapját vagy szociális ügyosztályát felkeresni.