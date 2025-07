Jövőre Csabán rendezik meg a Regőczi Alapítvány horgásztáborát

Áder János volt köztársasági elnök a helyszínen szerdán az MTI-nek elmondta, azzal a céllal hívták életre a civil szervezetet, hogy a gyerekeket nagykorúvá válásáig, szakmájuk vagy diplomájuk megszerzéséig támogassa, hogy egyik vagy mindkét szülőjük elvesztése ne sodorja őket reménytelen helyzetbe.

Áder János is kilátogatott a helyszínre. Forrás: MTI

Közel 20 gyermek érkezett az ország minden részéből

A civil szervezet rendszeresen szervez szabadidős, kulturális, művészeti és sport programokat a családoknak év közben és nyáron is. A hétfőtől péntekig tartó táborba tíz fiú és nyolc lány érkezett az ország minden részéből. A Magyar Országos Horgász Szövetség és a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége felajánlásának köszönhetően megvalósuló táborban résztvevő 7 és 16 év közötti gyermek a horgászás, fürdés, a halakkal és a természettel való megismerkedés mellett a többi közt Szegedre is kirándul. A gyerekek többsége már korábban is részt vett az alapítvány különböző helyszíneken szervezett horgásztáborainak valamelyikén.

Jövőre Békéscsabán folytatják

A táborokat rendszeresen az országos és a helyi horgász szövetségekkel együttműködve rendezik meg, tavaly Ráckevén tartották, jövőre pedig Békéscsabán lesz.