Duplázzák a lehetőséget: már kétszer is nyerhetünk a Hatoslottón

A Hatoslottó már 37 éves

Hazánkban a Szerencsejáték Zrt. jogelődje, az OTP Sportfogadási és Lottóigazgatóság 1988. október 29-én kísérleti jelleggel vezette be a Hatoslottót. Az új játékra már az első alkalommal 10 millió szelvényt küldtek be a lelkes játékosok. A szervezők ennek ellenére kételkedtek a Hatoslottó sikerében így újabb két hónapot vártak a következő sorsolással. Az 1988 decemberében megtartott sorsolás azonban újabb rekordot és meglepetést hozott. Mintegy 15 millió szelvényt adtak fel és a 15 millió forintos főnyereményt is megnyerte egy játékos.