A kutya is mentené a gazdit – csak éppen a mentősöket akadályozza

Sokan családtagként tekintenek kedvencükre, legyen az kutya, macska vagy más háziállat. Ám egy vészhelyzet során még a legszelídebb állat is kiszámíthatatlanul reagálhat – figyelmeztet az Országos Mentőszolgálat. A mentőhívások során gyakran kéri a mentésirányító, hogy a mentők kiérkezése előtt a háziállatokat, különösen a harapós kutyákat zárják el biztonságos helyre.

Lehet, hogy amúgy cuki, de egy háziállat könnyen a mentősök rémálma lehet. Főleg a harapós kutyák okozhatnak gondot, amikor életeket próbálnának menteni. Illusztráció: Shutterstock

A harapós kutyák akadályozzák a mentést

Ennek oka egyszerű, de nagyon fontos: bár a mentősök is szeretik az állatokat, a kedvencek számára idegenek. A szakemberek megérkezése, a szokatlan szagok, a sietség és az a tény, hogy a gazdájuk bajban van – mindezek együtt könnyen kiválthatnak stresszt vagy védelmi reakciót az állatból. A kutya számára a mentő személyzete nem segítő, hanem fenyegetés lehet, hiszen a gazdát "körbevették", ő pedig meg akarja védeni.

Nem szívesen megyünk be a lakásba, ha ők fogadnak minket

– utalnak az Országos Mentőszolgálat videójában a vadabb kutyákra. De egy amúgy ártalmatlan eb is könnyen megzavarodhat ebben a helyzetben: a feszültségtől agresszív viselkedés is kialakulhat, ami nemcsak a mentőszolgálat munkáját nehezíti meg, de az állat számára is negatívan hathat.

Az Országos Mentőszolgálat ezért azt kéri: amennyiben mentőt hívunk, gondoskodjunk arról is, hogy a háziállatokat biztonságos helyre zárjuk, ezzel is segítve a gyors és zavartalan ellátást.

Vigyázzunk állatainkra – és azokra, akik értünk jönnek, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.