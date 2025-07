Tragédia árnyékolta be a csabaiak életét

Halálos baleset történt Békéscsaba határában, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött.

Csütörtökön reggel történt a halálos baleset Békéscsaba határában Fotó: Bencsik Ádám

Halálos baleset az Orosházi úton

Tragédia rázta meg a várost csütörtök reggel. Az ütközés következtében a járművek kigyulladtak, a következmények tragikusak. A hatóságok vizsgálják az esetet.

Újabb diszkontlánc tört be Békéscsabára, alaposan felkavarhatja a piacot

Komoly mozgolódásnak lehettünk tanúi az elmúlt hetekben Békéscsaba szívében. Egy olyan diszkontlánc nyitott boltot, amire még nem volt példa. Benéztünk.

Békéscsaba új diszkontáruháza már várja a vevőket. Fotó: Dinya Magdolna

Parkside: szuper áron kínálják a komplett készletet

Ha a Parkside márkanévvel találkozunk, akkor legtöbbünknek a barkácseszközök, a szerszámok ugranak be elsőként. Ám jelenleg a márka már legalább olyan erőteljesen van jelen a kerti eszközök piacán is, mint a szerelő műhelyekben. Most a Lidl egy komplett Parkside készletet kínál az utóbbi területről.

Csapj le rá most! Forrás: Shutterstock

Könnyek között tették le állampolgársági esküjüket

Méltó helyszíne volt ez a polgármesteri hivatal az ünnepi, megható pillanatoknak. Majd harmincan gyülekeztek, hogy részeseivé váljanak.

Ők azok, akik legutóbb magyar állampolgárok lettek. Forrás: Facebook

Újabb fordulat, kiderült, mi lesz a Gőzmalom téren kikötött hajóval

Kereken tíz évvel ezelőtt tették vízre az Élővíz-csatornán, az elmúlt esztendőkben pedig üresen állt Békéscsaba belvárosában. Az, hogy kezdeni kellene valamit vele, és hogy így nem illik a Munkácsy Negyedbe, többször is szóba került. Hamarosan újabb fordulat következhet be a Gőzmalom téren kikötött hajó életében.