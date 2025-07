Újabb fordulat, kiderült, mi lesz a Gőzmalom téren kikötött hajóval

Tíz évvel ezelőtt tették vízre a B38 rendezvényhajót az Élővíz-csatornán, amely annak Gőzmalom téri szakaszán kötött ki. Az elmúlt években üresen állt Békéscsaba belvárosában, és többször is szóba került a városi közgyűlés ülésein, hogy nem igazán illik ilyen formában a Munkácsy Negyedbe. Most a hajó életében újabb fordulat következhet be.

Kiderült, hogy mi lesz a sorsa a Gőzmalom téren álló hajónak. Fotó: Beol.hu

A Gőzmalom téri hajóban születik meg a Bárka

A Facebookon terjed a híre annak, hogy a Stop Burger, a Stop Pizza és a Gamepub egyesüléséből megszületett a Bárka. Az elnevezés pedig utal arra is, hogy hol lesz a vendéglátóhely: a Gőzmalom téren található hajó ad neki otthont. A tervek szerint nemcsak vendéglátóhelyként, hanem rendezvényhelyszínként is működne a Bárka. A nyitással kapcsolatban egyelőre nem írtak konkrét időpontot, csak annyit, hogy hamarosan elérhető lesz ez is Békéscsaba belvárosában.